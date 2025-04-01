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卓揆酸建設中央做 侯友宜批口水

聯合報／ 記者張策劉懿萱／新北報導

民進黨前天在新北板橋辦「人民是頭家」政策說明會，行政院長卓榮泰大談中央臂助新北建設，感嘆財劃法修法後地方拿走中央3753億，但淡北道路、捷運三鶯線都是中央在做。新北市長侯友宜昨回擊，用口水沒意義，做出有感成績才是人民關心的。

國民黨市議員江怡臻昨也批卓榮泰「公然造謠」，質疑在場的立委蘇巧慧「裝傻」，沒為新北市民發聲。

江指出，卓榮泰當眾表示淡北道路、捷運三鶯線、道路改善等，現在都是中央在做，實際數據顯示，新北市政府在這些建設的負擔比率相當高，淡北道路總經費約103.4億元，地方政府負擔44.38億元，占比近一半；捷運三鶯線總經費約502億元，市府負擔316.59億元，占比高達63%，「哪裡來的都是中央在做？」

對此，民進黨新北市黨部執行長高碩呈說，江怡臻身為國民黨發言人和新北議員，論述竟然如此自相矛盾。財劃法修法後，花蓮縣暴增161億元，而連江縣人均分配款項23萬元，變成新北的10倍。新北逾400萬人，是全國最大城市，國民黨主席朱立倫當過新北市長，現任市長侯友宜更曾是國民黨的總統候選人，卻被國民黨如此對待，新北人情何以堪？

有意投入2026新北市長選戰的副市長劉和然昨也加入戰局，以「別只會嘴，請先搞懂地方需求」為主題發文，他說，卓榮泰批評侯市長「對中央資源視而不見」，讓人笑掉大牙，新北每年繳給中央多少稅收，卻換回多少補助？新北市民需求，中央有放在眼裡嗎？卓榮泰不了解基層需要，來地方前也不做功課，搞不清楚就亂講，難怪有人說民進黨執政的行政院長一代不如一代。

卓榮泰 國民黨

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