新北電動車充電樁 年底前破千座

新北有1萬2669輛電動汽車，公私停車場卻僅建置586座充電樁，遠遠供不應求，車主反映熱門地點尖峰時段常要大排長龍，格位也常被占用，供需失衡。議員提醒選址很重要。市府擬採公私協力設置因應，市府提供土地監督管理，民間投資設置營運。

新北交通局表示，新北現在公立停車場建置452座充電樁，私有停車場有134座，預計今年9月底前再增設550樁，超越900樁年度目標，符合交通部規範充電格位占停車場總量2%標準，朝2032年底前設置1200樁邁進。對占用問題，可依停車場法處1200元罰鍰。

駕駛電動車3年的王姓車主說，2022年剛買車時，充電樁數量不夠常需要排隊，如今狀況已改善，除非在國道休息站或特定熱區，才會遇到等待情況。另一名徐姓車主指出，近年充電樁有增加，偶爾仍會遇到燃油車占位或電車停在充電車位卻未充電，看到這種狀況會很生氣，但家中有自建充電樁後，外出充電需求已有較少。

交通局說明，公有路外停車場充電樁由經營業者透過App提供民眾線上即時查詢使用狀況、地點、費率等資訊，持續評估高使用率地區增設需求。

市議員黃心華說，充電樁選址至關重要，若充電樁設於住宅區，安全需審慎評估。市議員戴瑋姍表示，新北幅員大，不能只集中在某幾個區，要顧及各區域需求。

充電樁建置成本高，交通局採公私協力模式，民間業者投資設置與營運，市府提供土地並監督管理。交通局長鍾鳴時說，此模式每年可為政府節省約3.6億元設備建置經費，業者會依合約分潤新北市府，8年合約期間預估可收2.6億元權利金。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，不能只是增加數量，要有完善管理機制，市府應根據需求分析，優先在電動車密集區或充電需求高的地點增設。

成大交通管理科學系教授鄭永祥指出，政府與民間目標不同，政府著重政策推動，民間考慮營運獲利，利害關係需平衡，這類合作存在風險，談合約時應明確界定責任與風險分攤機制，避免營運不善導致政策落空。