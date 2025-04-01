新聞眼／先把懷孕變光榮 而非遭排擠

台灣生育率低迷，連「龍寶寶」紅利也消失，新北去年出生數1萬6310人，粗出生率僅4.03‰，6都排名墊底，這已是連2年在6都敬陪末座，再不提出有效解方，勢必衝擊城市競爭力。

近年新北整體人口穩定還有微幅上升，但出生率還是悲觀。市府解釋是民眾會考量各縣市生育政策福利不同，先在北市報戶口，加上新北人口基數大，以致粗出生率相對低，但實際出生數仍是前段班，新北今年起調高生育獎勵金，就是要防止初設戶籍登記流向北市。

不婚、不育族群愈來愈多，出生數持續下降、死亡數居高不下，人口結構快速老化，將對台灣勞動力市場、社會福利及公共資源分配帶來重大挑戰。

近年職場對懷孕女性、托育環境改善許多，不少年輕世代還是不敢生，原因在低薪、高房價，經濟壓力重。

若要有效帶動生育率，須給予更多有感措施。首先至少要讓女性覺得懷孕很光榮的事，而非受排擠，許多國家都面臨少子化，先進國家展現對女性的尊重，懷孕可留職留薪留年資，隨時歡迎返回職場，給職業婦女十足後盾。

另外，經濟壓力也讓許多人不敢生，政府可思考祭出所得稅、房貸等減免措施，重金獎勵。新加坡設有完善組屋制，讓全國8成民眾能安穩居住，他山之石可以攻錯，如何從職場、居住到托育，給願意生育的人多一些資源，政府做法要務實有感。

新北今年起調高生育獎勵，但光撒幣給一次性生育獎勵對催生起不了大作用，更需友善育兒職場、社會等配套，才能逐步逆轉「生不如死」困境。