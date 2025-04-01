六都施政人口篇／新北人口創新高 新生兒一路跌

新北今年2月底人口404萬7095人，衝上歷史新高，但出生人口與粗出生卻持續探底，去年龍年僅1萬6310名新生兒，生育率和粗出生率均6都墊底。為刺激人口成長，市府今年起祭出「三四五」生育獎勵金政策，盼挽救流失的新生兒。

市長侯友宜上任後推動各項育兒政策，包括生育獎勵金、托育補助、學前補助、孕前保健相關補助、好孕專車等，另成立公共托育126間、準公共托嬰中心216處等，盼創造民眾敢生、敢養的環境。

民政局統計，隨疫情趨緩民眾陸續恢復戶籍，加上市府推都更、招商引資、三環六線等，吸引人口移入，2023年新北人口突破404萬人。但儘管人口增加，出生率卻不怎麼給力，2020年新生兒2萬6181人，一路下跌至去年1萬6310人。

民政局主秘陳怡君說，六都新生兒數近年多呈現下跌趨勢，僅北市2023年起出生人數略為回升，推估原因之一為2022年12月底調升生育獎勵金，經濟誘因對生育率多少有些影響。她說，北市、桃園市調高生育獎勵金，吸引新北市民前往申辦出生登記及請領獎勵金，領完後戶籍再遷回新北，致新北出生數流失。

為了搶人，新北市府今年起提高生育獎勵金，第一、二胎分別為3萬、4萬元、第三胎起5萬元，和桃園拉平，僅第一、二胎比北市略低一些。

此外，請領條件也放寬，原規定新生兒父母一方須設籍新北滿10個月，2022年起，父母任何一方設籍北北基桃4市滿10個月以上，只要遷入新北都能併計。今年2月出生人數1496人，已比去年同期增加337人。

要如何刺激生育率？陳怡君說，營造幸福育兒環境很重要，除辦理單身聯誼、聯合婚禮，也增加公托、公幼，支持父母兼顧就業與養育；地方政府要努力，也需要中央協助建構全面性育幼環境。

社會學者、台大退休教授薛承泰指出，全台出生數、生育率等都下跌，各縣市加碼生育獎勵刺激，恐連止跌都有困難。薛說，新北市努力興辦社宅，希望年輕人安居，但周邊環境沒一起改造，加上年輕人對家庭觀念弱化，根本不敢成立一個家。

薛直言，根本問題在於社會去責任化教育，年輕世代自我意識高漲，昔日父母輩薪水不如現在，卻肯承擔育兒責任，如何創造出年輕人願意生養的社會，有待中央、地方合力解決。