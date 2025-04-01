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雙薪家庭缺後援 生了養不起

聯合報／ 記者李定宇／新北報導

少子化嚴峻，新北市近5年新生兒就少了近萬人。政府推出各種生育補助政策，但成效有限，多數家長表示，整體大環境對幼兒不友善，才是不敢生孩子的主因。

新北土城清水高中非營利幼兒園下午4時許下課後，門口擠滿來接孩子的家長，通常是全職媽媽，或育兒「好隊友」阿公阿嬤。

七旬黃姓婦人來接小班的孫子，她說，兒子、媳婦要上班，她幫忙接送。她笑說，有鼓勵年輕人多生幾個，但兒子、媳婦說「生一個就好了，生多養不起」。

42歲羅小姐是全職媽媽，女兒目前4歲。她說，會對是否生第二胎有遲疑，一來是考量年紀，再者是經濟壓力，目前讀非營利幼兒園一個月只要負擔2000元學費，確實非常省，但育兒不只有學費，是要操心一輩子。

吳姓男子說，與妻子討論是否要生孩子，考慮的不僅是經濟壓力，還有生活品質，擔心多了父母角色，難以兼顧職場及自由。他建議，除給育兒家長經濟補助，政府可立法強制要求企業提供彈性工時，或完善托育設施，讓雙薪家庭更有後援。

曾留學美國的胡姓女子說，台灣街道上汽機車橫衝直撞、不友善的人行道環境，層出不窮的幼兒園虐兒新聞等，讓人感覺整體社會環境對幼童不夠友善，孩子一出生就是無止盡地擔心，反觀美國，至少做到學校巴士在路邊停車，後方車都不准前行，這些規範潛移默化地使美國人更尊重孩童。

胡女說，生育補助固然重要，整體社會對孩童的尊重及友善才是根本之道，父母將孩子交給幼兒園、學校，不必擔心受虐、遭霸凌，走在路上不用提心吊膽，一方面透過生育補助減輕經濟壓力，社會氛圍也要能紓解父母的精神壓力，多管齊下才能提高生育意願。

壓力 幼兒園 生育補助

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