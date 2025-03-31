拆公館圓環時間曝 里長：別造成汀州路福和橋頭打結

台北市長蔣萬安日前拍板廢公館圓環，北市新工處表示，工程面將有拆除圓環及封填地下道兩方向，第一階段估9月動工；第二階段工程就會實質進行地下道封填，預計今年12月至明年3月，會利用明年2月春節交通流量較少時段封公館圓環地下道。

台北公館圓環連續7年居北市交通事故熱點第1名，北市府將拆除公館圓環，北市議員王欣儀今天邀集相關單位開協調會，周邊里長關心未來公館圓環拆除之後相關路型，包括蟾蜍山出來，未來羅斯福路四段113巷是否可以直行羅斯福路？還是只能右轉基隆路？

也有周邊里長關心汀州路、福和橋頭的路型狀況，不能解決公館圓環反而造成周邊汀州路、福和橋頭交通打結，應要一併考量。交工處表示，地方的需求一定會考量，周邊道路路型也都會一併考量。

也有周邊的大學里里長吳沛璇說，希望公館圓環動工之前，應先完成大學里到萬盛里的路型要打通、封新生南路地下道，新估處表示，會盡快辦理。

另外，周邊居民、里長也關心相關期程，北市新工處長林昆虎表示，工程面拆除圓環分兩方向，包括拆除圓環與封填地下道，第一階段預估9月開始動工，工期約3個月，會先在圓環內增設2個工作井，做為未來水處調降水管使用，不會影響到周邊交通。

第二階段工程就會進入實質地下道封填工程，預計從今年12月至明年3月，利用明年2月春節期間，交通流量較少時候封填公館圓環地下道，填平後平面就可通車，降低對交通衝擊；第三階段是進入周邊路型調整，預計明年3月至8月。初估工程經費約1億元。

自來水事業處表示，公館圓環拆除涉及的管線為公館淨水場2000mm原水管，供應中正、萬華及部分大安區用戶數約18.5萬戶，文山景美地區用戶3.7萬戶，合計約22.2萬戶，該原水管可以由其他管線調度備援，施工期間不影響供水，施工期程原則與新工處地下道回填時間相互配合，北水處有備援系統，工程不會影響供水。

北市議員王欣儀說，99％的民眾都曾在公館圓環被開單，今天的協調會是希望可以改善民眾違規開單的狀況，也解決周邊交通壅塞問題。

交工處長張建華表示，公館圓環的事故率，從107年至113年都是肇事熱點第一名，平均每年都有200多件，以汽車、機車為大宗。至於肇事原因第五名以變換車道方向不當、未保持間距、左轉未依照規定、違反特定標誌標線、未注意車前狀況為主，事故主要集中在圓環的西北角、西南角。公館圓環的問題除了車流量大、左轉量也大，未來拆圓環之後，會去關注左轉量如何消化。