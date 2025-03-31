快訊

白髮人送黑髮人…嘉市議員癌逝 老父悲罵兒「落荒而逃」惹鼻酸

「橫豎」秒打臉金秀賢！約會影像流出 鑒定交往「未成年」金賽綸

公館圓環拆除時程曝光 北市：兩階段進行估「這時動工」

拆公館圓環時間曝 里長：別造成汀州路福和橋頭打結

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市公館圓環因車流量大，加上7岔路口，交通事故特別多，年年進入肇事熱點的前幾名，台北市長蔣萬安日前拍板確定廢除圓環。記者胡經周／攝影
北市公館圓環因車流量大，加上7岔路口，交通事故特別多，年年進入肇事熱點的前幾名，台北市長蔣萬安日前拍板確定廢除圓環。記者胡經周／攝影

台北市長蔣萬安日前拍板廢公館圓環，北市新工處表示，工程面將有拆除圓環及封填地下道兩方向，第一階段估9月動工；第二階段工程就會實質進行地下道封填，預計今年12月至明年3月，會利用明年2月春節交通流量較少時段封公館圓環地下道。

台北公館圓環連續7年居北市交通事故熱點第1名，北市府將拆除公館圓環，北市議員王欣儀今天邀集相關單位開協調會，周邊里長關心未來公館圓環拆除之後相關路型，包括蟾蜍山出來，未來羅斯福路四段113巷是否可以直行羅斯福路？還是只能右轉基隆路？

也有周邊里長關心汀州路、福和橋頭的路型狀況，不能解決公館圓環反而造成周邊汀州路、福和橋頭交通打結，應要一併考量。交工處表示，地方的需求一定會考量，周邊道路路型也都會一併考量。

也有周邊的大學里里長吳沛璇說，希望公館圓環動工之前，應先完成大學里到萬盛里的路型要打通、封新生南路地下道，新估處表示，會盡快辦理。

另外，周邊居民、里長也關心相關期程，北市新工處長林昆虎表示，工程面拆除圓環分兩方向，包括拆除圓環與封填地下道，第一階段預估9月開始動工，工期約3個月，會先在圓環內增設2個工作井，做為未來水處調降水管使用，不會影響到周邊交通。

第二階段工程就會進入實質地下道封填工程，預計從今年12月至明年3月，利用明年2月春節期間，交通流量較少時候封填公館圓環地下道，填平後平面就可通車，降低對交通衝擊；第三階段是進入周邊路型調整，預計明年3月至8月。初估工程經費約1億元。

自來水事業處表示，公館圓環拆除涉及的管線為公館淨水場2000mm原水管，供應中正、萬華及部分大安區用戶數約18.5萬戶，文山景美地區用戶3.7萬戶，合計約22.2萬戶，該原水管可以由其他管線調度備援，施工期間不影響供水，施工期程原則與新工處地下道回填時間相互配合，北水處有備援系統，工程不會影響供水。

北市議員王欣儀說，99％的民眾都曾在公館圓環被開單，今天的協調會是希望可以改善民眾違規開單的狀況，也解決周邊交通壅塞問題。

交工處長張建華表示，公館圓環的事故率，從107年至113年都是肇事熱點第一名，平均每年都有200多件，以汽車、機車為大宗。至於肇事原因第五名以變換車道方向不當、未保持間距、左轉未依照規定、違反特定標誌標線、未注意車前狀況為主，事故主要集中在圓環的西北角、西南角。公館圓環的問題除了車流量大、左轉量也大，未來拆圓環之後，會去關注左轉量如何消化。

交通事故 流量

延伸閱讀

公館圓環成「機車陷阱」？議員揭每年近5千件違規 籲廢除後調整

彰化縣第1處標線型圓環路口遭質疑 縣府已完成修改

Cheap批拆公館圓環後2大限制 北市交通局：全新空白紙歸零思考

公館圓環終於要拆 Cheap批改建後2限制：有交通專業？

相關新聞

拆公館圓環時間曝 里長：別造成汀州路福和橋頭打結

台北市長蔣萬安日前拍板廢公館圓環，北市新工處表示，工程面將有拆除圓環及封填地下道兩方向，第一階段估9月動工；第二階段工程...

汐止等地賞螢全攻略 新北推精選50處螢光秘境

春夏交替之際，夜空中閃爍著點點螢光，新北市農業局精選50處賞螢秘境，推出最新「賞螢全攻略」提供最詳盡的賞螢資訊，邀請民眾共探螢光秘境。今年賞螢季從4月持續至6月，新北市共有50處賞螢秘境，涵蓋山林步道

寶可夢結合新北觀光景點 議員鄭宇恩盼設實體IP

新北市觀旅局與手遊寶可夢合作，搭配新北10個觀光景點，推出10條遊戲官方路線。而在北海岸，三芝區的淺水灣海上平台就是其中之一，為了感受活動樂趣，市議員鄭宇恩就實地的帶上手機走一趟，體驗手遊結合觀光景區的樂趣，並且也建議觀旅局與廠商評估是否增設實體IP，讓玩家來體驗虛擬與實體IP雙互動的樂趣，為地方帶來更多的觀光資源。

新北汐止水碓街26巷污水完成 測試通水遠離惡臭

在汐止水碓街26巷，當初污水管只做了單號側，雙號側遲遲沒做，長期以來發出的惡臭，讓附近居民很困擾，當地里長提案好幾年沒結果，也向新北市議員白珮茹陳情，現在污水道終於完成接管，今(31)日相關單位就到現場做通水測試。

新北汐止保長里手作艾草草仔粿 清明節前熱賣

汐止區保長里發展手作草仔粿產業，今年邁入第四年，用里內種的艾草做為基底、手工炒鹹甜口味的餡料，強調純天然，在清明節前夕己經開始熱賣，除了預訂的己經破千顆，更多的是許多民眾知道每天下午四點新鮮出爐，就會跑到現場買。

新北寵物AI大健走 市長推健康科技寵物認養

新北政府動物保護防疫處舉辦「寵物AI大健走-新北認養萬金禮」活動，上週六在淡水金色水岸登場。市長侯友宜與金曲歌后潘越雲、大專院校學生、寵物產業同台為活動拉開序幕，市長侯友宜表示，這次活動是新北市活力與科技展現，推出全台首創推展寵物智慧產業，以AI健康科技建置智慧寵物照護存摺，認養新北動物之家毛寶貝即可獲得包含智慧寵物照護存摺、新北幣等價值萬元好禮，歡迎大家一起響應認養。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。