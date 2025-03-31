新北瑞芳猴硐貓橋修繕完成重新開放 往返貓村更加安全
猴硐「貓橋」是當地居民及遊客往返光復里聚落貓村的重要通道，啟用迄今已達10年，因受當地潮濕氣候影響，「貓橋」部分構件出現鏽蝕及脫落情形，考量居民及遊客通行安全，新北市觀光旅遊局進行維護修繕作業，並於近日完工重新開放，讓民眾通行既舒適又安全。
市議員林裔綺說，本次修繕重點在於補強「貓橋」橋體結構、更新鋼梁與烤漆鋁板及構件除鏽油漆，改善內部空間照明及修復貓跳台及坐椅，更新後的「貓橋」各構件將更安全穩固，防水性更佳，提供遊客更舒適友善的行走空間及動線體驗。
光復里里長周晉億說，因施工受限於臺鐵相關安全規範，在不影響火車通行的前提下，工程多數採夜間施工，僅能利用凌晨一點到四點無火車班次的時間工作，每日的施工時間僅有3個小時，很感謝民意代表協助爭取經費，以及工程團隊在此條件環境下努力完成，貓橋將持續為遊客提供更舒適友善的行走空間。
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