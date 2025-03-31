新北瑞芳基隆河水濱步道優化 地方盼增照明

今年一月起，中央十河局進行瑞芳基隆河水濱步道整治，預計九月底完工，未來民眾可以沿基隆河畔散步前往新柑橋，只是最近地方也建議，步道工程無照明，恐影響夜間休憩品質，對此，今(31)日包括立委廖先翔服務處，市議員林裔綺服務處，里辦公室，中央及市府相關單位，就到現場研議照明事宜。

新峰里里長黃茂峻表示，爪峰里到新峰里河濱步道第一期工程施工中，中央十河局建置三爪子分洪口至新柑橋防汛親水步道，未來民眾可沿著基隆河畔散步前往新柑橋，感謝市議員林裔綺多次爭取要求新北市水利局高灘處逐步建置優化基隆河畔河濱步道。

市議員林裔綺服務處執行長顏世雄表示，目前第一期正在施工，明年將進行第二期工程，預計延伸至瑞芳國小旁介壽橋。在這期間，也有地方民眾提出步道照明需求，也要求施工單位一併納入，未來不僅能提升整個瑞芳區民眾運動及遊憩的品質、行人可走在步道上避免人車爭道，讓行的更安全。