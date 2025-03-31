快訊

白髮人送黑髮人…嘉市議員癌逝 老父悲罵兒「落荒而逃」惹鼻酸

「橫豎」秒打臉金秀賢！約會影像流出 鑒定交往「未成年」金賽綸

公館圓環拆除時程曝光 北市：兩階段進行估「這時動工」

聽新聞
0:00 / 0:00

新北瑞芳基隆河水濱步道優化 地方盼增照明

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳基隆河水濱步道第一期正在施工中，明年將進行第二期工程。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳基隆河水濱步道第一期正在施工中，明年將進行第二期工程。 圖／觀天下有線電視提供

今年一月起，中央十河局進行瑞芳基隆河水濱步道整治，預計九月底完工，未來民眾可以沿基隆河畔散步前往新柑橋，只是最近地方也建議，步道工程無照明，恐影響夜間休憩品質，對此，今(31)日包括立委廖先翔服務處，市議員林裔綺服務處，里辦公室，中央及市府相關單位，就到現場研議照明事宜。

新峰里里長黃茂峻表示，爪峰里到新峰里河濱步道第一期工程施工中，中央十河局建置三爪子分洪口至新柑橋防汛親水步道，未來民眾可沿著基隆河畔散步前往新柑橋，感謝市議員林裔綺多次爭取要求新北市水利局高灘處逐步建置優化基隆河畔河濱步道。

市議員林裔綺服務處執行長顏世雄表示，目前第一期正在施工，明年將進行第二期工程，預計延伸至瑞芳國小旁介壽橋。在這期間，也有地方民眾提出步道照明需求，也要求施工單位一併納入，未來不僅能提升整個瑞芳區民眾運動及遊憩的品質、行人可走在步道上避免人車爭道，讓行的更安全。

基隆 瑞芳 議員

延伸閱讀

捷運南環段開工 新北境內「全面啟動」

公私協力給新生兒第一個禮物 新北育兒寶貝袋4.0版有巧思

基隆辦開齋節慶祝活動 謝國樑恭喜穆斯林「齋功圓滿」

新北瑞芳美食廣場環境提升 議員爭取經費要整體改善

相關新聞

拆公館圓環時間曝 里長：別造成汀州路福和橋頭打結

台北市長蔣萬安日前拍板廢公館圓環，北市新工處表示，工程面將有拆除圓環及封填地下道兩方向，第一階段估9月動工；第二階段工程...

汐止等地賞螢全攻略 新北推精選50處螢光秘境

春夏交替之際，夜空中閃爍著點點螢光，新北市農業局精選50處賞螢秘境，推出最新「賞螢全攻略」提供最詳盡的賞螢資訊，邀請民眾共探螢光秘境。今年賞螢季從4月持續至6月，新北市共有50處賞螢秘境，涵蓋山林步道

寶可夢結合新北觀光景點 議員鄭宇恩盼設實體IP

新北市觀旅局與手遊寶可夢合作，搭配新北10個觀光景點，推出10條遊戲官方路線。而在北海岸，三芝區的淺水灣海上平台就是其中之一，為了感受活動樂趣，市議員鄭宇恩就實地的帶上手機走一趟，體驗手遊結合觀光景區的樂趣，並且也建議觀旅局與廠商評估是否增設實體IP，讓玩家來體驗虛擬與實體IP雙互動的樂趣，為地方帶來更多的觀光資源。

新北汐止水碓街26巷污水完成 測試通水遠離惡臭

在汐止水碓街26巷，當初污水管只做了單號側，雙號側遲遲沒做，長期以來發出的惡臭，讓附近居民很困擾，當地里長提案好幾年沒結果，也向新北市議員白珮茹陳情，現在污水道終於完成接管，今(31)日相關單位就到現場做通水測試。

新北汐止保長里手作艾草草仔粿 清明節前熱賣

汐止區保長里發展手作草仔粿產業，今年邁入第四年，用里內種的艾草做為基底、手工炒鹹甜口味的餡料，強調純天然，在清明節前夕己經開始熱賣，除了預訂的己經破千顆，更多的是許多民眾知道每天下午四點新鮮出爐，就會跑到現場買。

新北寵物AI大健走 市長推健康科技寵物認養

新北政府動物保護防疫處舉辦「寵物AI大健走-新北認養萬金禮」活動，上週六在淡水金色水岸登場。市長侯友宜與金曲歌后潘越雲、大專院校學生、寵物產業同台為活動拉開序幕，市長侯友宜表示，這次活動是新北市活力與科技展現，推出全台首創推展寵物智慧產業，以AI健康科技建置智慧寵物照護存摺，認養新北動物之家毛寶貝即可獲得包含智慧寵物照護存摺、新北幣等價值萬元好禮，歡迎大家一起響應認養。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。