快訊

白髮人送黑髮人…嘉市議員癌逝 老父悲罵兒「落荒而逃」惹鼻酸

「橫豎」秒打臉金秀賢！約會影像流出 鑒定交往「未成年」金賽綸

公館圓環拆除時程曝光 北市：兩階段進行估「這時動工」

新北寵物AI大健走 市長推健康科技寵物認養

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水金色水岸寵物AI大健走活動，吸引飼主帶著毛寶貝一起來健走。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水金色水岸寵物AI大健走活動，吸引飼主帶著毛寶貝一起來健走。 圖／紅樹林有線電視提供

新北政府動物保護防疫處舉辦「寵物AI大健走-新北認養萬金禮」活動，上週六在淡水金色水岸登場。市長侯友宜與金曲歌后潘越雲、大專院校學生、寵物產業同台為活動拉開序幕，市長侯友宜表示，這次活動是新北市活力與科技展現，推出全台首創推展寵物智慧產業，以AI健康科技建置智慧寵物照護存摺，認養新北動物之家毛寶貝即可獲得包含智慧寵物照護存摺、新北幣等價值萬元好禮，歡迎大家一起響應認養。

健走活動結合青年節，邀請台北海洋科技大學、淡江大學、明志科技大學等相關寵物社團參與，也設置闖關遊戲區，並設有8大主題內容，包含「寵物認養」、「健走闖關」、「未來醫療服務」、「毛家庭健康講座」、「狂犬疫苗施打」、「晶片植入」、「科技市集」、「萌寵訓練營」，現場計有數百位飼主牽寵物沿著金色水岸健走，形成熱鬧的毛寶貝聚會。

透過健走活動宣導健康科技服務，也為全台首個導入智慧寵物照護存摺的縣市，強化飼主對寵物日常健康管理的重視，推廣定期健康檢查的重要性，減少寵物常見疾病的發生率。另外現場也透過智慧科技結合，為從動物之家領養的寵物提供免費健康檢查服務，專業獸醫師團隊分科義診，並比照動物醫院流程執行義診，搭配儀器設備進行深入檢查，並提供飼主健康諮詢與建議，大大提升動物認養成功率。

根據寵物登記網資料統計，新北市家犬、家貓登記數雙雙名列全國第一，新北市家犬登記數已達18萬4,812隻，家貓為14萬8,703隻。去年度新增登記犬隻1萬1,664隻，貓隻2萬909隻，顯示新北市飼養寵物的數量持續增加，市民對寵物健康照護的需求也日益提高，積極結合AI技術與寵物健康照護，日前動保處全國首創協助產業開發最新技術寵物智能項圈，再結合產業推出「智慧寵物照護存摺」，認養動物之家犬貓皆可獲得智慧寵物照護存摺，包含提供線上AI醫助智慧服務、健康數據雲端管理、並串聯動物醫院、寵物美容等通路，提供多元化服務與產品現金折抵券。

市長侯友宜表示，新北市率先與寵物智慧產業技術合作，致力推動寵物健康服務，成為全台寵物健康的模範城市。透過現場的品牌攤位展示與闖關活動，吸引飼主參與，打造新北市健康寵物的城市形象，並促進寵物相關產業與公益的跨界合作與發展，提供認養萬金禮包，包含寵物健康數據管理、疫苗接種、疾病預防、絕育補助，另外也提供犬貓往生屍體免費火化處理及樹葬，讓飼主照顧毛寶貝更輕鬆便利。

動物之家 寵物

延伸閱讀

生成式AI浪潮席捲全球 新北市投入5億元打造AI教室

AI翻轉教育新時代 中嘉攜手新北市政府打造智慧學習

新北男與母爭吵後涉縱火致2傷 依殺人未遂起訴

民團指新北保母是六都第二老 社會局：多辦職訓鼓勵新血加入

相關新聞

拆公館圓環時間曝 里長：別造成汀州路福和橋頭打結

台北市長蔣萬安日前拍板廢公館圓環，北市新工處表示，工程面將有拆除圓環及封填地下道兩方向，第一階段估9月動工；第二階段工程...

汐止等地賞螢全攻略 新北推精選50處螢光秘境

春夏交替之際，夜空中閃爍著點點螢光，新北市農業局精選50處賞螢秘境，推出最新「賞螢全攻略」提供最詳盡的賞螢資訊，邀請民眾共探螢光秘境。今年賞螢季從4月持續至6月，新北市共有50處賞螢秘境，涵蓋山林步道

寶可夢結合新北觀光景點 議員鄭宇恩盼設實體IP

新北市觀旅局與手遊寶可夢合作，搭配新北10個觀光景點，推出10條遊戲官方路線。而在北海岸，三芝區的淺水灣海上平台就是其中之一，為了感受活動樂趣，市議員鄭宇恩就實地的帶上手機走一趟，體驗手遊結合觀光景區的樂趣，並且也建議觀旅局與廠商評估是否增設實體IP，讓玩家來體驗虛擬與實體IP雙互動的樂趣，為地方帶來更多的觀光資源。

新北汐止水碓街26巷污水完成 測試通水遠離惡臭

在汐止水碓街26巷，當初污水管只做了單號側，雙號側遲遲沒做，長期以來發出的惡臭，讓附近居民很困擾，當地里長提案好幾年沒結果，也向新北市議員白珮茹陳情，現在污水道終於完成接管，今(31)日相關單位就到現場做通水測試。

新北汐止保長里手作艾草草仔粿 清明節前熱賣

汐止區保長里發展手作草仔粿產業，今年邁入第四年，用里內種的艾草做為基底、手工炒鹹甜口味的餡料，強調純天然，在清明節前夕己經開始熱賣，除了預訂的己經破千顆，更多的是許多民眾知道每天下午四點新鮮出爐，就會跑到現場買。

新北寵物AI大健走 市長推健康科技寵物認養

新北政府動物保護防疫處舉辦「寵物AI大健走-新北認養萬金禮」活動，上週六在淡水金色水岸登場。市長侯友宜與金曲歌后潘越雲、大專院校學生、寵物產業同台為活動拉開序幕，市長侯友宜表示，這次活動是新北市活力與科技展現，推出全台首創推展寵物智慧產業，以AI健康科技建置智慧寵物照護存摺，認養新北動物之家毛寶貝即可獲得包含智慧寵物照護存摺、新北幣等價值萬元好禮，歡迎大家一起響應認養。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。