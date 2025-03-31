新北寵物AI大健走 市長推健康科技寵物認養

新北政府動物保護防疫處舉辦「寵物AI大健走-新北認養萬金禮」活動，上週六在淡水金色水岸登場。市長侯友宜與金曲歌后潘越雲、大專院校學生、寵物產業同台為活動拉開序幕，市長侯友宜表示，這次活動是新北市活力與科技展現，推出全台首創推展寵物智慧產業，以AI健康科技建置智慧寵物照護存摺，認養新北動物之家毛寶貝即可獲得包含智慧寵物照護存摺、新北幣等價值萬元好禮，歡迎大家一起響應認養。

健走活動結合青年節，邀請台北海洋科技大學、淡江大學、明志科技大學等相關寵物社團參與，也設置闖關遊戲區，並設有8大主題內容，包含「寵物認養」、「健走闖關」、「未來醫療服務」、「毛家庭健康講座」、「狂犬疫苗施打」、「晶片植入」、「科技市集」、「萌寵訓練營」，現場計有數百位飼主牽寵物沿著金色水岸健走，形成熱鬧的毛寶貝聚會。

透過健走活動宣導健康科技服務，也為全台首個導入智慧寵物照護存摺的縣市，強化飼主對寵物日常健康管理的重視，推廣定期健康檢查的重要性，減少寵物常見疾病的發生率。另外現場也透過智慧科技結合，為從動物之家領養的寵物提供免費健康檢查服務，專業獸醫師團隊分科義診，並比照動物醫院流程執行義診，搭配儀器設備進行深入檢查，並提供飼主健康諮詢與建議，大大提升動物認養成功率。

根據寵物登記網資料統計，新北市家犬、家貓登記數雙雙名列全國第一，新北市家犬登記數已達18萬4,812隻，家貓為14萬8,703隻。去年度新增登記犬隻1萬1,664隻，貓隻2萬909隻，顯示新北市飼養寵物的數量持續增加，市民對寵物健康照護的需求也日益提高，積極結合AI技術與寵物健康照護，日前動保處全國首創協助產業開發最新技術寵物智能項圈，再結合產業推出「智慧寵物照護存摺」，認養動物之家犬貓皆可獲得智慧寵物照護存摺，包含提供線上AI醫助智慧服務、健康數據雲端管理、並串聯動物醫院、寵物美容等通路，提供多元化服務與產品現金折抵券。

市長侯友宜表示，新北市率先與寵物智慧產業技術合作，致力推動寵物健康服務，成為全台寵物健康的模範城市。透過現場的品牌攤位展示與闖關活動，吸引飼主參與，打造新北市健康寵物的城市形象，並促進寵物相關產業與公益的跨界合作與發展，提供認養萬金禮包，包含寵物健康數據管理、疫苗接種、疾病預防、絕育補助，另外也提供犬貓往生屍體免費火化處理及樹葬，讓飼主照顧毛寶貝更輕鬆便利。