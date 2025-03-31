快訊

白髮人送黑髮人…嘉市議員癌逝 老父悲罵兒「落荒而逃」惹鼻酸

「橫豎」秒打臉金秀賢！約會影像流出 鑒定交往「未成年」金賽綸

公館圓環拆除時程曝光 北市：兩階段進行估「這時動工」

新北汐止保長里手作艾草草仔粿 清明節前熱賣

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
保長里手作草仔粿熱賣，一天可以做2-300顆的草仔粿。 圖／觀天下有線電視提供
保長里手作草仔粿熱賣，一天可以做2-300顆的草仔粿。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區保長里發展手作草仔粿產業，今年邁入第四年，用里內種的艾草做為基底、手工炒鹹甜口味的餡料，強調純天然，在清明節前夕己經開始熱賣，除了預訂的己經破千顆，更多的是許多民眾知道每天下午四點新鮮出爐，就會跑到現場買。

保長里長賴宗福表示，保長里的草仔粿已經連續四年都在清明節前夕開放居民訂購，今年從2月底就開放訂購，到目前為止清明節前夕已經做了2000多顆，最大的量是在這個星期，預計還會再做2000多顆的草仔粿，清明節吃草仔粿會有聚集財產的意思，所以在這重大的節日裡，辛苦的志工們已經連續一個月，每天幾乎都會來，一天可以做2-300顆的草仔粿。

賴宗福提到，保長里的草仔粿比較特別的是，別的地方草仔粿都是用鼠麴草，但是艾草營養成份多，艾草都稱為婦女草，對於暖子宮、暖胃有很好的幫助，所以志工自己栽種艾草，從拔艾草、艾草榨成汁後，加進麵團，雖然很費功夫，但是志工們都很作勞任怨，把品質好又好吃的草仔粿給大家吃，是他們的宗旨。

志工說，把艾草拔回來後，一支支拔葉子洗一洗，用心在做草仔粿，餡料包括蘿蔔絲也都現炒，還有紅豆綠豆也都自己煮，工序很多，因為快到清明節了，最近每天都會來做草仔粿，固定下午4點出爐，像之前里民都會在群組預購，現在知道最近都有固定時間出爐，時間到了大家都會過來買，當天都會賣完，現場買的幾乎比預購的人多，因為就像麵包一樣，四點出爐他們就會來買。

志工們連續忙了好幾個禮拜，接近清明節晚上都要努力加工趕貨，雖然辛苦卻不喊累，因為盈餘全都用來關懷里內長輩及小朋友，像是共餐或是辦兒童節寫生活動等等，十幾位的志工，大家分工合作，只要有空就來幫忙，手作草仔粿受歡迎，志工們越忙越開心，很有成就感。

朋友 汐止 清明節

延伸閱讀

捷運南環段開工 新北境內「全面啟動」

未來汐東線以樟樹灣 汐科站周邊最受青睞

公私協力給新生兒第一個禮物 新北育兒寶貝袋4.0版有巧思

清明節連假三義木雕作品聯展 免費招待兒童參觀

相關新聞

拆公館圓環時間曝 里長：別造成汀州路福和橋頭打結

台北市長蔣萬安日前拍板廢公館圓環，北市新工處表示，工程面將有拆除圓環及封填地下道兩方向，第一階段估9月動工；第二階段工程...

汐止等地賞螢全攻略 新北推精選50處螢光秘境

春夏交替之際，夜空中閃爍著點點螢光，新北市農業局精選50處賞螢秘境，推出最新「賞螢全攻略」提供最詳盡的賞螢資訊，邀請民眾共探螢光秘境。今年賞螢季從4月持續至6月，新北市共有50處賞螢秘境，涵蓋山林步道

寶可夢結合新北觀光景點 議員鄭宇恩盼設實體IP

新北市觀旅局與手遊寶可夢合作，搭配新北10個觀光景點，推出10條遊戲官方路線。而在北海岸，三芝區的淺水灣海上平台就是其中之一，為了感受活動樂趣，市議員鄭宇恩就實地的帶上手機走一趟，體驗手遊結合觀光景區的樂趣，並且也建議觀旅局與廠商評估是否增設實體IP，讓玩家來體驗虛擬與實體IP雙互動的樂趣，為地方帶來更多的觀光資源。

新北汐止水碓街26巷污水完成 測試通水遠離惡臭

在汐止水碓街26巷，當初污水管只做了單號側，雙號側遲遲沒做，長期以來發出的惡臭，讓附近居民很困擾，當地里長提案好幾年沒結果，也向新北市議員白珮茹陳情，現在污水道終於完成接管，今(31)日相關單位就到現場做通水測試。

新北汐止保長里手作艾草草仔粿 清明節前熱賣

汐止區保長里發展手作草仔粿產業，今年邁入第四年，用里內種的艾草做為基底、手工炒鹹甜口味的餡料，強調純天然，在清明節前夕己經開始熱賣，除了預訂的己經破千顆，更多的是許多民眾知道每天下午四點新鮮出爐，就會跑到現場買。

新北寵物AI大健走 市長推健康科技寵物認養

新北政府動物保護防疫處舉辦「寵物AI大健走-新北認養萬金禮」活動，上週六在淡水金色水岸登場。市長侯友宜與金曲歌后潘越雲、大專院校學生、寵物產業同台為活動拉開序幕，市長侯友宜表示，這次活動是新北市活力與科技展現，推出全台首創推展寵物智慧產業，以AI健康科技建置智慧寵物照護存摺，認養新北動物之家毛寶貝即可獲得包含智慧寵物照護存摺、新北幣等價值萬元好禮，歡迎大家一起響應認養。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。