新北汐止保長里手作艾草草仔粿 清明節前熱賣

汐止區保長里發展手作草仔粿產業，今年邁入第四年，用里內種的艾草做為基底、手工炒鹹甜口味的餡料，強調純天然，在清明節前夕己經開始熱賣，除了預訂的己經破千顆，更多的是許多民眾知道每天下午四點新鮮出爐，就會跑到現場買。

保長里長賴宗福表示，保長里的草仔粿已經連續四年都在清明節前夕開放居民訂購，今年從2月底就開放訂購，到目前為止清明節前夕已經做了2000多顆，最大的量是在這個星期，預計還會再做2000多顆的草仔粿，清明節吃草仔粿會有聚集財產的意思，所以在這重大的節日裡，辛苦的志工們已經連續一個月，每天幾乎都會來，一天可以做2-300顆的草仔粿。

賴宗福提到，保長里的草仔粿比較特別的是，別的地方草仔粿都是用鼠麴草，但是艾草營養成份多，艾草都稱為婦女草，對於暖子宮、暖胃有很好的幫助，所以志工自己栽種艾草，從拔艾草、艾草榨成汁後，加進麵團，雖然很費功夫，但是志工們都很作勞任怨，把品質好又好吃的草仔粿給大家吃，是他們的宗旨。

志工說，把艾草拔回來後，一支支拔葉子洗一洗，用心在做草仔粿，餡料包括蘿蔔絲也都現炒，還有紅豆綠豆也都自己煮，工序很多，因為快到清明節了，最近每天都會來做草仔粿，固定下午4點出爐，像之前里民都會在群組預購，現在知道最近都有固定時間出爐，時間到了大家都會過來買，當天都會賣完，現場買的幾乎比預購的人多，因為就像麵包一樣，四點出爐他們就會來買。

志工們連續忙了好幾個禮拜，接近清明節晚上都要努力加工趕貨，雖然辛苦卻不喊累，因為盈餘全都用來關懷里內長輩及小朋友，像是共餐或是辦兒童節寫生活動等等，十幾位的志工，大家分工合作，只要有空就來幫忙，手作草仔粿受歡迎，志工們越忙越開心，很有成就感。