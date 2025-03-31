快訊

白髮人送黑髮人…嘉市議員癌逝 老父悲罵兒「落荒而逃」惹鼻酸

「橫豎」秒打臉金秀賢！約會影像流出 鑒定交往「未成年」金賽綸

公館圓環拆除時程曝光 北市：兩階段進行估「這時動工」

新北汐止水碓街26巷污水完成 測試通水遠離惡臭

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止水碓街26巷的污水道終於全數完成接管，讓居住環境更好。 圖／觀天下有線電視提供
汐止水碓街26巷的污水道終於全數完成接管，讓居住環境更好。 圖／觀天下有線電視提供

在汐止水碓街26巷，當初污水管只做了單號側，雙號側遲遲沒做，長期以來發出的惡臭，讓附近居民很困擾，當地里長提案好幾年沒結果，也向新北市議員白珮茹陳情，現在污水道終於完成接管，今(31)日相關單位就到現場做通水測試。

新北市議員白珮茹指出，今天來水碓街26巷主要是因為這邊的社區長期以來都會發出惡臭，從民國107年到現在，林里長每一年都有跟市政府提出，經過多年努力，其實單側已經改善，但因為雙號側有一些管線障礙的部分一直沒辦法克服，協調及試挖多次排除障礙後，社區配合內部管線改管，順利施作，感謝里民的督促，里長一直非常積極的關心，希望能夠排除萬難，因為長期惡臭讓社區不管是住樓上樓下，只要經過的人都會聞到味道。

新昌里長林碧霞說，在水碓街26巷1號跟2號總共有36戶，當里長後就一直爭取，因為化糞池在10幾年前淹水後就壞掉，一直沒辦法處理，所以每次公所開會就會提出來，希望兩側36戶能趕快施作污水，結果當時水利局卻只做了1號18戶，2號卻說沒有提案，過了2、3年遲遲沒做，真的很生氣，後來就趕緊拜託新北市議員白珮茹幫忙補救申請，不然廢水都從前方水溝出去，尤其夏天每天都很臭，好在議員白珮茹跟市府水利局協調，現在完成了，測試也沒問題，居民都很開心，長久以來的惡臭問題終於可以解決，真的非常感謝。

白珮茹表示，很感謝市府水利局的配合，在今年已經完成水碓街26巷污水都順利接管，今天就請水利局、施工廠商來現場做通水測試，滴進試劑之後，水是通的，表示目前污水已經順利完成接管，也可以使用，因為這一帶都是傳統社區，希望不止是路面陸續改善，也希望透過污水的接管，不止路平也沒有惡臭，讓週邊居住環境更好。

污水 白珮茹

延伸閱讀

捷運南環段開工 新北境內「全面啟動」

未來汐東線以樟樹灣 汐科站周邊最受青睞

公私協力給新生兒第一個禮物 新北育兒寶貝袋4.0版有巧思

清明節防火宣導 新北汐止江北里手作傳統草仔粿

相關新聞

拆公館圓環時間曝 里長：別造成汀州路福和橋頭打結

台北市長蔣萬安日前拍板廢公館圓環，北市新工處表示，工程面將有拆除圓環及封填地下道兩方向，第一階段估9月動工；第二階段工程...

汐止等地賞螢全攻略 新北推精選50處螢光秘境

春夏交替之際，夜空中閃爍著點點螢光，新北市農業局精選50處賞螢秘境，推出最新「賞螢全攻略」提供最詳盡的賞螢資訊，邀請民眾共探螢光秘境。今年賞螢季從4月持續至6月，新北市共有50處賞螢秘境，涵蓋山林步道

寶可夢結合新北觀光景點 議員鄭宇恩盼設實體IP

新北市觀旅局與手遊寶可夢合作，搭配新北10個觀光景點，推出10條遊戲官方路線。而在北海岸，三芝區的淺水灣海上平台就是其中之一，為了感受活動樂趣，市議員鄭宇恩就實地的帶上手機走一趟，體驗手遊結合觀光景區的樂趣，並且也建議觀旅局與廠商評估是否增設實體IP，讓玩家來體驗虛擬與實體IP雙互動的樂趣，為地方帶來更多的觀光資源。

新北汐止水碓街26巷污水完成 測試通水遠離惡臭

在汐止水碓街26巷，當初污水管只做了單號側，雙號側遲遲沒做，長期以來發出的惡臭，讓附近居民很困擾，當地里長提案好幾年沒結果，也向新北市議員白珮茹陳情，現在污水道終於完成接管，今(31)日相關單位就到現場做通水測試。

新北汐止保長里手作艾草草仔粿 清明節前熱賣

汐止區保長里發展手作草仔粿產業，今年邁入第四年，用里內種的艾草做為基底、手工炒鹹甜口味的餡料，強調純天然，在清明節前夕己經開始熱賣，除了預訂的己經破千顆，更多的是許多民眾知道每天下午四點新鮮出爐，就會跑到現場買。

新北寵物AI大健走 市長推健康科技寵物認養

新北政府動物保護防疫處舉辦「寵物AI大健走-新北認養萬金禮」活動，上週六在淡水金色水岸登場。市長侯友宜與金曲歌后潘越雲、大專院校學生、寵物產業同台為活動拉開序幕，市長侯友宜表示，這次活動是新北市活力與科技展現，推出全台首創推展寵物智慧產業，以AI健康科技建置智慧寵物照護存摺，認養新北動物之家毛寶貝即可獲得包含智慧寵物照護存摺、新北幣等價值萬元好禮，歡迎大家一起響應認養。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。