新北汐止水碓街26巷污水完成 測試通水遠離惡臭

在汐止水碓街26巷，當初污水管只做了單號側，雙號側遲遲沒做，長期以來發出的惡臭，讓附近居民很困擾，當地里長提案好幾年沒結果，也向新北市議員白珮茹陳情，現在污水道終於完成接管，今(31)日相關單位就到現場做通水測試。

新北市議員白珮茹指出，今天來水碓街26巷主要是因為這邊的社區長期以來都會發出惡臭，從民國107年到現在，林里長每一年都有跟市政府提出，經過多年努力，其實單側已經改善，但因為雙號側有一些管線障礙的部分一直沒辦法克服，協調及試挖多次排除障礙後，社區配合內部管線改管，順利施作，感謝里民的督促，里長一直非常積極的關心，希望能夠排除萬難，因為長期惡臭讓社區不管是住樓上樓下，只要經過的人都會聞到味道。

新昌里長林碧霞說，在水碓街26巷1號跟2號總共有36戶，當里長後就一直爭取，因為化糞池在10幾年前淹水後就壞掉，一直沒辦法處理，所以每次公所開會就會提出來，希望兩側36戶能趕快施作污水，結果當時水利局卻只做了1號18戶，2號卻說沒有提案，過了2、3年遲遲沒做，真的很生氣，後來就趕緊拜託新北市議員白珮茹幫忙補救申請，不然廢水都從前方水溝出去，尤其夏天每天都很臭，好在議員白珮茹跟市府水利局協調，現在完成了，測試也沒問題，居民都很開心，長久以來的惡臭問題終於可以解決，真的非常感謝。

白珮茹表示，很感謝市府水利局的配合，在今年已經完成水碓街26巷污水都順利接管，今天就請水利局、施工廠商來現場做通水測試，滴進試劑之後，水是通的，表示目前污水已經順利完成接管，也可以使用，因為這一帶都是傳統社區，希望不止是路面陸續改善，也希望透過污水的接管，不止路平也沒有惡臭，讓週邊居住環境更好。