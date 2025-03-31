寶可夢結合新北觀光景點 議員鄭宇恩盼設實體IP

新北市觀旅局與手遊寶可夢合作，搭配新北10個觀光景點，推出10條遊戲官方路線。而在北海岸，三芝區的淺水灣海上平台就是其中之一，為了感受活動樂趣，市議員鄭宇恩就實地的帶上手機走一趟，體驗手遊結合觀光景區的樂趣，並且也建議觀旅局與廠商評估是否增設實體IP，讓玩家來體驗虛擬與實體IP雙互動的樂趣，為地方帶來更多的觀光資源。

市議員鄭宇恩指出，若是有了實體IP，相信會有更多的玩家，或是不同領域的遊客來到訪，藉由虛擬的抓寶與實體的IP互動，讓到訪的民眾可以更深入的認識景點，甚至是在地的人文風情。

趁著這個機會，市議員也請新北觀旅局一起來到路線現場體驗，發現若是沒有在玩寶可夢手遊的民眾看到的就是一個漂亮的景點，絲毫不會將景點與寶可夢做連結，因此提出建議，希望不只是有虛擬的手機遊戲，若是能夠有一個實體的遊戲角色IP設置，將會為官方路線增添更多的趣味性。

針對市議員提出的建議，觀旅局將會帶回與手遊廠商研議，評估設置實體IP的可能性，市議員期待透過虛擬的手遊加上實體的IP，吸引更多玩家前來不論是玩遊戲、或是與實體IP拍照互動，在新北市的觀光景點停留時間更久、更深度的旅行，也帶來更多的觀光經濟。