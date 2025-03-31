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淡水福佑宮媽祖遶境路線曝光 警公布交管路段籲改道

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
警方將在中正路與中山路口實施交管。記者黃子騰／翻攝
警方將在中正路與中山路口實施交管。記者黃子騰／翻攝

新北市淡水區福佑宮媽祖將於4月3日舉行祈安遶境，活動路段將經過中正路、中山路、中山北路、中正東路等市區幹道。為確保活動秩序及交通狀況，淡水警將在部分路段實施交管及疏導措施，呼籲民眾避開遶境路線及管制路段，以節省行車時間。

淡水分局指出，4月3日8時至20時，針對進入淡水中正路車輛進行管制措施，除當地居民及洽公車輛外一律禁止進入，請民眾配合交管人員指揮及各路口(段)停車指引資訊牌面前往停車，以維護中正路之交通順暢。管制路段及範圍如下：

一、淡水區中正路與中山路口至中正路與文化路口段。

二、文化路與新生街口至中正路馬偕銅像前路段。

三、交通疏導重點路口：「中山路與中正路口」、「中山路與中山路129巷口」、「中正路與中正路8巷口」、「中正路與文化路口」、「文化路與新生街口」、「中正東路與英專路口」、「英專路與清水街口」及「水源街1段與英專路口」等8處路口將設崗機動管制及實施建議改道措施。

四、因本次遶境適逢清明連續假期，陣頭恐與進淡水車流交織，淡水分局將自9時30分起調撥中正東路往台北方向內側車道（中正路、中山路口至中正東路、學府路口）供陣頭往中正路使用，加強紓解進淡水市區車流，預計管制至11時，請駕駛人依現場指揮警員指示行駛。

淡水分局表示，由於活動當日適逢假期，為節省行車寶貴時間，請用路人避開活動時間、遶境路線及管制路段，多利用淡金路行駛進入淡水市區或漁人碼頭，亦可留意警廣與道路CMS即時路況資訊，並以搭乘大眾運輸工具為主，以減少行旅時間。

淡水福佑宮媽祖祈安遶境活動將於4月3日舉行。記者黃子騰／翻攝
淡水福佑宮媽祖祈安遶境活動將於4月3日舉行。記者黃子騰／翻攝

淡水 遶境

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