淡水福佑宮媽祖遶境路線曝光 警公布交管路段籲改道

新北市淡水區福佑宮媽祖將於4月3日舉行祈安遶境，活動路段將經過中正路、中山路、中山北路、中正東路等市區幹道。為確保活動秩序及交通狀況，淡水警將在部分路段實施交管及疏導措施，呼籲民眾避開遶境路線及管制路段，以節省行車時間。

淡水分局指出，4月3日8時至20時，針對進入淡水中正路車輛進行管制措施，除當地居民及洽公車輛外一律禁止進入，請民眾配合交管人員指揮及各路口(段)停車指引資訊牌面前往停車，以維護中正路之交通順暢。管制路段及範圍如下：

一、淡水區中正路與中山路口至中正路與文化路口段。 二、文化路與新生街口至中正路馬偕銅像前路段。 三、交通疏導重點路口：「中山路與中正路口」、「中山路與中山路129巷口」、「中正路與中正路8巷口」、「中正路與文化路口」、「文化路與新生街口」、「中正東路與英專路口」、「英專路與清水街口」及「水源街1段與英專路口」等8處路口將設崗機動管制及實施建議改道措施。 四、因本次遶境適逢清明連續假期，陣頭恐與進淡水車流交織，淡水分局將自9時30分起調撥中正東路往台北方向內側車道（中正路、中山路口至中正東路、學府路口）供陣頭往中正路使用，加強紓解進淡水市區車流，預計管制至11時，請駕駛人依現場指揮警員指示行駛。