捷運南環段開工 新北境內「全面啟動」

新北捷運六線齊發積極推動中，雙北合作的環狀線南北環段已於去年全數決標，其中南環段CF670標(新店政大段)於30日舉辦開工動土典禮，由新北市長侯友宜與臺北市長蔣萬安連袂率領施工團隊，祈求工程開工順利，南環段CF670標是串接南北環雙北最重要的一塊拼圖，開工後南北環在新北境內「全面啟動」。

新北市長侯友宜說明，捷運南北環完工後，將串聯已通車的新北環狀線及文湖線，形成三環六線中的第一環，開工代表雙北合作的環狀線南北環段在新北境內全數動工，路線從新北環狀線大坪林站延伸於本市境內設置1座車站，穿越景美溪，沿木柵路二段銜接秀明路一段，至臺北市文山區文山公園旁設Y2A站止，全長約3.53公里，共4座地下車站、四段全長3,114公尺的潛盾隧道，南環段2031年完工後可轉乘營運中的文湖線動物園站，完成本市推動三環六線中的第一環，未來還能串聯東環，市民能從新店「一車到底」直達內湖，不必再繞一大圈。

侯友宜市長表示，南環段CF670標中，於新北境內設有1座車站，因潛盾隧道行經路線需穿越民宅下方，已請施工團隊於施工前務必審慎規劃施工步驟及做好相關鄰房保護，避免施工過程中造成損鄰事件發生；雙北合作新北市境內工程，由台北捷運局統籌施工推動，但是為了讓工程如期如質完工，新北市政府仍肩負起都市計畫變更、用地取得及交通維持計畫，減少交通衝擊。

新北捷運工程局李政安說明，南北環段在新北境內共有4個區段標，除了今日開工的南環段CF670標(新店政大段)外，北環段還有CF680A(五股蘆洲段)、CF680B(蘆洲三重段)及CF680C(北機廠)，全力邁向2031年完工目標努力。

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