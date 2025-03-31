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兒時回憶「北市立兒童育樂中心」摩天輪煥新登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

北市圓山自然景觀公園內的舊摩天輪，曾是無數臺北人兒時的回憶。2014年臺北市立兒童育樂中心結束營運後，臺北市政府重新規劃為圓山自然景觀公園，保留部分原有設施，如摩天輪及旋轉木馬，作為裝置藝術供民眾觀賞。經歷多年風雨，摩天輪外觀已顯陳舊，因此市府於今年年初展開油漆整修工程，讓這座承載歷史記憶的地標重新煥發光彩。

公園處表示，臺北市立兒童育樂中心成立於1934年，原為日治時期的「兒童遊園地」，戰後由臺北市政府接手，並於1958年正式更名為「臺北市立兒童樂園」，成為臺灣第一座專為兒童設計的大型遊樂場。園內擁有摩天輪、旋轉木馬、海盜船等經典遊樂設施，默默陪伴大家渡過60餘年的漫長歲月。然而，隨著時代變遷，園區的遊樂設備因長期使用已顯老舊，若欲更新該空間則面對諸多法令限制，加上遊客縮減等因素，樂園最終於2014年結束營運，並將園區遊樂功能設備移至士林區的新兒童新樂園。

臺北市政府後將兒童樂園重新規劃為圓山自然景觀公園，於2019年正式對外開放，整體規劃融合自然景觀與歷史人文特色，保留了部分舊有建築與設施，包括摩天輪、旋轉木馬等。因摩天輪外觀已陳舊，今年初，公園處特別為摩天輪重新粉刷彩繪，恢復昔日亮麗色彩，讓市民與遊客能夠再次感受這座城市地標的獨特魅力

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