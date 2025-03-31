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汐止等地賞螢全攻略 新北推精選50處螢光秘境

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

春夏交替之際，夜空中閃爍著點點螢光，新北市農業局精選50處賞螢秘境，推出最新「賞螢全攻略」提供最詳盡的賞螢資訊，邀請民眾共探螢光秘境。今年賞螢季從4月持續至6月，新北市共有50處賞螢秘境，涵蓋山林步道、農場園區及社區綠地，民眾可近距離欣賞螢火蟲的夢幻舞姿。

新北市農業局表示，除了自然步道與山林賞螢秘境，新北市內多處農場與生態園區也特別規劃了夜間生態導覽活動。例如雙溪平林休閒農場，以「自然、健康、知性」為宗旨，堅持不過度開發、不使用農藥、除草劑及化學肥料，採用自然工法於園區內設置水生植物區、種植原生種的水生植物，使各種水生螢火蟲能夠在此生存繁衍，每年4、5月晚間有為數可觀的黃緣螢、黑翅螢、紅胸黑翅螢等營火蟲出現翩翩飛舞，今年4月7日至5月10日更推出套裝行程，包含DIY、風味餐、導覽等，每人只要550元，讓遊客親身感受生態農業與螢火蟲復育的成果。

新北市農業局提醒，螢火蟲喜歡溫暖乾淨無光害的環境，因此螢火蟲季期間，賞螢遊客應留意環境衛生，並配合夜間燈火管制，謹記不喧嘩、不捕捉、不以燈光直射螢火蟲，以及沒有光害的「三不一沒有」原則，除此之外，也須避免踩踏草地、泥地，盡量走在步道上，選定地點即可關閉照明，定點觀賞夜間精靈飛舞。此外，部分賞螢地點為免費自由參觀，如汐止的新山夢湖步道、坪林的九芎根親水公園等，也有許多位於校園內，夜間前往賞螢的民眾請務必留意自身安全，並遵守相關規定。參加導覽行程的民眾也務必聽從導覽人員指示。

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螢火蟲復育 賞螢

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