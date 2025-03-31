嫌惡設施將變賞飛機熱點…蔣萬安拚永續蓋最大水資中心

北市第二座三級處理的濱江水資源再生中心今動工，市長蔣萬安表示，台北市將建民生、濱江及社子島三座新一代水資源再生中心，其中濱江是最重要一塊拼圖，預計2030年完工營運。

未來完工啟用的濱江水資源中心上部，將規畫為廣闊綠地公園回饋市民，以「漣漪」與「綠意」為設計理念，開闢成賞機景觀休憩公園，塑造北市未來航空門戶意象，市民朋友可以到這裡來賞飛機起降，將成為北市嶄新地標及熱門景點。

蔣萬安說，濱江水資源再生中心未來完工啟用，每日可處理16萬噸的生活汙水，將是台灣最大三級汙水處理廠，將北市廢汙水三級處理比率提升至50%，超過美國洛杉磯，對環境永續發展做出巨大貢獻。

蔣萬安今天上午出席濱江水資源再生中心動土，祈求工程順利。這是繼民生水資源再生中心後，市府工務局衛工處打造第二座MBR薄膜的濱江水資源再生中心，將是台灣最大的三級處理廠，接力提升北市汙水處理量能。

北市工務局長黃一平表示，濱江水資源再生中心採半地下化設計，地下為汙水處理設施，採用先進MBR薄膜技術，放流水質遠優於國家環保標準，除可補助河川基流量，友善水域環境，更可部分回收使用，讓珍貴水資源能循環再利用。另外也將設置環境教育設施，推廣環境教育，讓愛惜水資源的理念往下扎根並擴大延伸。

衛工處長程培嘉表示，過去汙水處理廠被民眾視為嫌惡設施，濱江水資源再生中心特別針對異味源頭管理，對於異味產生源等設施採全地下化配置，所有開孔加蓋密閉，增設5處監測點加強監控異味，防止異味逸散。