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侯友宜參拜板橋廟宇 誓言以帝爺公精神服務市民

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜（左）穿上志工背心表示，表示要用帝爺公精神服務市民。圖／新北市民政局提供
新北市長侯友宜（左）穿上志工背心表示，表示要用帝爺公精神服務市民。圖／新北市民政局提供

新北市長侯友宜今前往板橋的北極壇及真武廟參拜，恭祝玄天上帝聖誕千秋，並祈求新北市政順利、人民平安健康。侯市長在致詞時感謝兩間廟宇長期致力於地方公益，並強調要以玄天上帝救世的精神，繼續全心全意服務市民。

在板橋北極壇，侯友宜提到，該廟每年舉辦的「愛心粽」公益活動，已經持續13年，每年端午節時，為弱勢家庭分送粽子，將社會關懷傳遞到每一個角落。侯友宜對廟方的無私奉獻表示感謝，並鼓勵大家秉持這份愛心，讓更多人感受到社會的溫暖。

隨後，侯友宜來到真武廟，感謝廟方設立的「真武廟行善團」，長期協助弱勢團體，並提供志工服務。他表示，自己今天也穿上了志工背心，要以帝爺公的精神，全心服務新北市民，傳承玄天上帝的救助理念，讓每一位市民都能感受到政府的用心與關懷。

民政局補充指出，在玄天上帝聖誕的這一天，各地廟宇均有不同的慶典活動。除了板橋北極宮的乞龜活動，今年還舉辦了為期三天的平安宴，邀請民眾一同享受平安、保佑健康。此外，八里紫皇天乙真慶宮也舉辦為期五天的消災祈福法會，並邀請了當地知名的歌仔戲團，在五日內上演酬神戲，歡迎民眾踴躍參與，共襄盛舉。

北極宮廟參半後，新北市長侯友宜（右四）接續至真武廟參拜。圖／新北市民政局提供
北極宮廟參半後，新北市長侯友宜（右四）接續至真武廟參拜。圖／新北市民政局提供
參拜後，新北市長侯友宜（前排左五）與真武廟貴賓合照。圖／新北市民政局提供
參拜後，新北市長侯友宜（前排左五）與真武廟貴賓合照。圖／新北市民政局提供
新北市長侯友宜（前排右四）與北極宮廟方人員合照。圖／新北市民政局提供
新北市長侯友宜（前排右四）與北極宮廟方人員合照。圖／新北市民政局提供
農曆三月初三帝爺公生，侯友宜赴板橋北極宮參拜祝壽。圖／新北市民政局提供
農曆三月初三帝爺公生，侯友宜赴板橋北極宮參拜祝壽。圖／新北市民政局提供
新北市長侯友宜（中）感謝廟方設立「真武廟行善團」，協助弱勢團體。圖／新北市民政局提供
新北市長侯友宜（中）感謝廟方設立「真武廟行善團」，協助弱勢團體。圖／新北市民政局提供

侯友宜 公益活動 弱勢家庭

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