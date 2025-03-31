侯友宜參拜板橋廟宇 誓言以帝爺公精神服務市民

新北市長侯友宜今前往板橋的北極壇及真武廟參拜，恭祝玄天上帝聖誕千秋，並祈求新北市政順利、人民平安健康。侯市長在致詞時感謝兩間廟宇長期致力於地方公益，並強調要以玄天上帝救世的精神，繼續全心全意服務市民。

在板橋北極壇，侯友宜提到，該廟每年舉辦的「愛心粽」公益活動，已經持續13年，每年端午節時，為弱勢家庭分送粽子，將社會關懷傳遞到每一個角落。侯友宜對廟方的無私奉獻表示感謝，並鼓勵大家秉持這份愛心，讓更多人感受到社會的溫暖。

隨後，侯友宜來到真武廟，感謝廟方設立的「真武廟行善團」，長期協助弱勢團體，並提供志工服務。他表示，自己今天也穿上了志工背心，要以帝爺公的精神，全心服務新北市民，傳承玄天上帝的救助理念，讓每一位市民都能感受到政府的用心與關懷。