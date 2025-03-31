公私協力給新生兒第一個禮物 新北育兒寶貝袋4.0版有巧思

新北去年新生兒1萬6310人，大環境少子化，孩子個個是寶。新北2020年起普發「育兒寶貝袋」，持續優化內容物，新北市弘揚孝道促進會也助一臂之力，今捐贈300份育兒寶貝袋4.0給社會局，要給新生兒一份祝福。

新北市弘揚孝道促進會今捐贈300份「新北育兒寶貝袋」，關心孕媽咪、守護下一代，也盼拋磚引玉，盼正能量持續擴散。理事長鄭玉廷說，能在卸任前集結會員愛心，與市府攜手「愛小孩」，相當有意義。

社會局長李美珍表示，新北是全台第一個普發寶貝袋的縣市，新北育兒寶貝袋推出4年多來，已推出到第四代，年年優化提升寶貝袋內容物，4.0版將外袋改為扣式提袋和湖水綠顏色，也將玩具更新改良、精簡說明書文字及增加插畫圖片，希望更貼近家長及小寶貝的需求。

李美珍說，育兒寶貝袋預期效益包括提升家長嬰幼兒發展相關知能及敏感度、培力家長學習自行使用篩檢工具、提供家長支持性服務，也能落實性別平等，有效提升親職功能。

社會局補充，家長凡至新北戶政事務所辦理新生兒出生登記，新生兒設籍新北市即贈送新北育兒寶貝袋，包含外袋、使用說明書及六樣適性玩具，有繪本、搖鈴、熊果造型安撫巾、蔬果切切、小汽車及軟皮球。