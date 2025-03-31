展現三鶯春夏亮點 將開幕新北美術館迎世壯運貴客

今年春夏，新北鶯歌將迎來兩場重量級活動，新北市美術館即將在4月25日正式開館，2025世壯運閉幕式將於5月30日在此舉行。新北市政府順勢推出旅遊行程與自由行優惠，讓更多人看見三鶯獨特魅力。

提到鶯歌，許多人第一個想到的就是陶瓷。這座因火與泥交融而誕生的小鎮，以精湛的工藝在國際間打響名號，被選為2024、2025年「台灣觀光100亮點」之一。

近年新北市政府推動「三鶯文創整合計畫」，不僅改善交通、優化城市空間，還串聯陶博館、老街、新北美術館等藝文場域，讓鶯歌成為結合傳統與現代的文化聚落。

市府與旅行社合作，推出多條精心規畫的行程。喜歡輕鬆玩、想更深入了解當地文化的旅客，可以選擇團體遊程，搭配專業導覽，從自然到人文一次收錄。行程會先帶旅客前往三峽滿月圓森林遊樂區，在樹海中呼吸滿滿的芬多精，接著走進充滿歷史氛圍的鶯歌老街，欣賞傳統陶藝店、挑選特色工藝品。

重頭戲是參觀全新落成的新北美術館，近距離感受現代藝術的跨域魅力，最後還會造訪擁有百年歷史的新旺集瓷，了解傳統陶瓷如何透過文創轉型。

如果是偏好自由行、不想跟團的旅客，也有自由行優惠套票可選擇。此次與「新旺集瓷」及國際知名餐飲器皿品牌「宜龍企業」旗下的「燧人炊事」合作，讓旅客可以親手繪製專屬馬克杯，能品味手沖咖啡，享受城鎮悠閒的慢步調。

套票將於4月1日開賣，首波限量100組推出「430元買一送一」優惠，售完為止。

此外，還能參加交通部觀光署「台灣觀光100亮點」「亮點集時樂」 線上集章活動，有機會抽中精美好禮。自由行套票採預約制，建議想參加的旅客提早規畫，避免現場久候。

來到鶯歌，老街是不能錯過的一站。許多店家會提供手拉坯、手繪陶瓷的體驗課程，讓遊客親手捏製自己的陶藝作品。此外，像是鶯歌光點、三鶯龍窯橋、鐵橋看火車等地，也都是拍照打卡的好去處。而街邊的傳統美食，像是鶯歌壽司、古早味冬瓜茶、肉圓、垃圾麵，或者是近年興起的文青咖啡廳，都能讓遊客一解口腹之慾。

以陶瓷文化為主題的鶯歌陶博館，將在4月3日至4月27日辦「甕藏春梅」活動。現場設計以梅子造型為靈感的「春語」梅甕，旅客可以親手醃製脆梅，感受春天的味道。館外的三鶯之心藝術特區有巨大的橘紅色大立坏，象徵陶藝創作的起點，登上旋轉樓梯，還能俯瞰鶯歌與三峽美景。