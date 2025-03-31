闖紅燈占公車違規居冠 公車學院邀新進駕駛上課受訓

台北市公車公會今天舉辦首場公車學院開訓，邀請專家學者及交通大隊替年資不到一年的新進駕駛長注意授課。其中，交大分享，民國113年大客車包含公車，常見違規樣態以闖紅燈最高，達846件，而這也容易成為死亡車禍或肇事原因。

籌備公車學院、台北市公車公會理事長李博文表示，今年初雙北公車運價調整後，相對的公車業者也應提升服務指標項目，因此今天所舉辦的課程，就是邀請年資不滿一年的新進駕駛來充電，由學者教授、交通大隊及上路多年的學長分享經驗。

交通局交通警察大隊秘書室主任林洸賢表示，根據113年大客車包含公車，最常見的竟是闖紅燈達846件、其次為違規轉彎有638件。他說，尤其是左轉二段式停止線，轉彎沒有落實環顧四周、直行車，直接轉彎直行，更是死亡車禍容易發生的原因。

林洸賢說，雙北公車日前引進日本的指差確認，確實在各方努力之下，漸漸的落實，根據統計，在確實做了指差確認後，違規事故趨近於零。

國防大學運籌管理學系教授王中允說，駕駛肇事率有99％都是人為，因此針對駕駛長的公車學院講習，正是希望透過職業過程中，降低人為風險。公車司機的職責是安全送乘客到目的地， 這和自己駕駛大客車只要管好自己有所不同。

王中允說，經常在鑑定會中都會聽到駕駛說沒有看見，「看不見或沒有把握就要趕緊停下來，看清楚再開。」同時司機駕駛也要注意身體健康狀況、包含飲食、藥物副作用，特別是酒駕，雖然是前一天攝取酒精，但是酒精代謝需要12小時。

李博文補充，公車學院會將陸續推出系列訓練課程，重點培訓對象為駕駛長、管理幹部，未來會安排召訓曾有違規與肇事紀錄的駕駛長，並於4ㄩ誒下巡辦理實車體驗營的動態課程。同時，公車學院準備與北部區域運輸發展研究中心等學術單位合作。