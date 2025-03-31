電動車普及…建置充電樁仍是挑戰 新北年底前將增至900樁

隨著電動車普及率提升，充電樁設置成為各地政府關注的課題。新北市交通局於去年底完成第一期450樁充電樁設置，預計今年9月底前再增設550樁，達成900樁的年度目標，符合交通部規範的「充電格位占停車場總量2%」標準，並朝2032年底前設置1200樁的目標邁進。

截至今年2月，新北市已有1萬2669輛電動車，公有停車場建置452座充電樁，私有停車場則有134座。雖然數量持續增加，但仍有車主反映，熱門地點在尖峰時段仍需排隊，且部分充電格位遭燃油車或未充電電動車占用。

「現在比以前好很多，不過高峰期還是會等。」已持有電動車三年的王先生回憶，2022年剛買車時，充電樁數量不夠，經常需要排隊，如今狀況已改善，除非在國道休息站或特定熱區，才會遇到等待的情況。

另一名車主徐先生則指出，雖然充電樁增加，但仍偶爾遇到燃油車占位或電車停在充電車位卻未充電的情況，「看到這種狀況還是會很生氣。」他也表示，因為家中有自建充電樁，外出充電需求較少。

對於車位占用問題，新北市交通局表示，依「停車場法」規定，燃油車及未充電的電動車若占用充電專用車位，將處1200元罰鍰。

交通局說明，轄管公有路外停車場充電樁，已由經營業者透過APP提供民眾線上即時查詢使用狀況、地點、費率等資訊。另在停車場外的車輛剩餘格位看板，也已逐步汰換導入充電車格剩餘資訊供民眾掌握。

新北市議員黃心華認為，充電樁的選址至關重要，不能僅考量數量，也要兼顧安全性，「現在很多設置在地下室，會有防火和消防問題。」她也提醒，若充電樁多設於住宅區，晚上大量充電可能影響電網穩定，政府需審慎評估。

新北市議員戴瑋姍則表示，雖然仍有民眾反映充電樁不足，但相較過去已減少，「新北市幅員廣大，不能只集中在某幾個區，還是要顧及所有區域的需求。」