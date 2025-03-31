新北公私協力建充電樁大省錢 市府估8年還可收權利金2.6億

新北市交通局積極推動充電樁建置，並採公私協力模式，由民間業者投資設置與營運，市府提供土地並監督管理。交通局長鍾鳴時表示，此模式每年可為政府節省約3.6億元設備建置經費，且業者會依合約分潤新北市政府，8年合約期間預估可收2.6億元權利金。

新北市目前已建置超過450座充電樁，並預計於9月底前達900座，達成交通部「停車場充電格位占總量2%」的要求。交通局表示，透過「政府採購法」進行公開招商，讓民間業者負責充電樁建置與營運，市府則負責監督，確保設施正常運作並保障車主權益。

交通局指出，這種模式除了減輕政府財政負擔，也讓業者有更大誘因優化充電設施，例如導入智慧管理系統、提供動態費率等服務，以提高使用效率。然而，學者專家認為，公私合作仍需謹慎規劃，確保各方利益平衡。

消基會交通委員會召集人李克聰教授表示，充電車位不只是數量增加，還要有完善的管理機制，避免燃油車或未充電電動車占用專用車位。他建議，市府應根據需求分析，優先在電動車密集區或充電需求高的地點增設充電樁。此外，對於市府估算的8年2.6億元權利金收入，他認為實際數字可能會有所變動，應採逐年滾動調整機制，根據市場狀況檢視收費與營運情況。

成功大學交通管理科學系教授鄭永祥指出，政府與民間合作雖然能加速基礎設施建置，但雙方目標不同，政府著重政策推動，民間則考慮營運獲利，雙方的利害關係需要平衡。「這類合作仍存在風險，包含技術面與量能規畫，在談合約時，應明確界定責任與風險分攤機制，避免未來營運不善導致政策落空。」

對於充電樁的後續發展，交通局表示，除了依據中央規定完成900座目標，未來也將視使用率檢討是否進一步增設。目前公有停車場的充電樁使用率平均約30%，但在中和、永和、三重等熱區可達50%以上，未來會優先在這類高需求區域強化佈建。同時，交通局也強調，對於充電樁的管理與費率，將採滾動調整機制，確保充電樁的使用率與經濟效益達到平衡。