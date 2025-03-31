監院糾正北藝2.36億履約爭議案 蔣萬安今說明決策關鍵

監委糾正台北市政府的台北表演藝術中心2.36億元履約費爭議案，認為市府未審慎評估就同意調解成立，錯誤決策造成公帑浪費。台北市長蔣萬安今天表示，他是面對問題解決問題。

蔣萬安今天被問及監察院糾正案，還有議員希望檢調介入調查是否在幫前朝收爛攤？蔣萬安今天說，他就是面對問題解決問題。蔣說，這個案子其實之前在議會也有討論過，後來議會也了解，避免每個月支付利息， 所以去年4月議會同意預算，支付這項履約費爭議款項。

北藝是在2012年動工、2014年上梁，當時預估2016年可開始試營運，施工單位理成營造卻在2016年倒閉，經重新發包後終於在2022年完工啟用。由於工程延宕，規畫設計及監造廠商在2021年向市府提出履約爭議調解，經過7次調解會議後，台北市文化局與廠商在2022年12月達成共識，文化局將再支付新台幣2.34億元，並編列於次年度追加預算中。

北市議會2023年通過追加預算，附帶決議將此案送監察院調查，監察院調查後，認為北市府主要決策人員未審慎評估就同意調解成立，未尊重專業及分層負責，錯誤決策造成浪費公帑，嚴重違失程度遠高於實際參與的被究責人員，因此糾正台北市府。