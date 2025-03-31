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新北中和停車場+1 距捷運環狀線景平站走路5分鐘

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
新北中和區大仁段平面停車場將於4月1日起營運，距捷運環狀線景平站走路5分鐘。圖／新北市交通局提供
新北中和區大仁段平面停車場將於4月1日起營運，距捷運環狀線景平站走路5分鐘。圖／新北市交通局提供

新北中永和地區地狹人稠，停車相對困難，交通局持續開闢停車場，盼能平衡供需。中和區大仁段平面停車場將於4月1日起營運，距捷運環狀線景平站走路5分鐘，規畫有4格汽車停車位、24格機車停車位及8格大型重型機車停車位，有轉乘停車需求者可多使用。

交通局停車管理科代理科長王昶閔指出，大仁段平面停車場位在中和區大仁街與大勇街46巷交叉口閒置用地，經工務局違章建築拆除大隊清除占用物後，由交通局依地方停車需求新闢為平面停車場，停車場附近多為住宅區且鄰近大勇街市場，人潮及車流眾多，紓解民眾找尋車位的需求。

王昶閔說，大仁段平面停車場計有4個汽車停車位、24個機車停車位，以及8格大型重型機車停車位，並導入智慧停管設備，採用翻板式停管系統、車牌辨識系統、悠遊卡感應支付及24小時監控管理，使車輛可以快速進場，減少排隊等候情形。

交通局指出，大仁段平面停車場將於明日起正式收費營運，汽車及大型重機臨停平日每小時20元、假日每小時40元，大型重型機車月票1,500元，機車臨停當日每次10元、月票200元，歡迎有停車轉乘需求者多加利用。

新北中和區大仁段平面停車場將於4月1日起營運，距捷運環狀線景平站走路5分鐘。圖／新北市交通局提供
新北中和區大仁段平面停車場將於4月1日起營運，距捷運環狀線景平站走路5分鐘。圖／新北市交通局提供

停車場 捷運環狀線 車位

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