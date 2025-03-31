觀察站／解決脫北潮 人口政策須更健全

台北市長蔣萬安透過政策加碼，北市生育率逆勢成長突破1，也就是婦女一生中生育子女總數不再是負數，在生養成本「雙高」的首都並不容易，但「脫北潮」難解，年輕父母壓力仍沉重，首都仍須更健全的人口對策。

蔣萬安常津津樂道身為「三寶爸」的育兒經，去年底就職二周年當天，沒有開記者會細數功績，而是選擇視察文山親子館，盤整親子館及各項育兒政策推動情況，生養議題的確是這位「三寶爸」重中之重。

各縣市為搶救低迷的生育率，加緊「催生」，蔣萬安祭出生育獎勵加碼至首胎4萬，是全國最高，還接連推出幸福住宅、好孕專車等政策，試圖緩解許多父母壓力，但北市生養成本已太沉重，難靠短期、刺激的政策解決，年輕人買房買不起，房租也節節攀升，想要抽社會住宅，卻比「中獎」還難。

就算生了小孩，為了省錢，想要排各種公托，排隊候補人數卻高達4千多人，年輕人的壓力愈來愈大，又怎麼會不出現「脫北潮」？

在北市想「落地生根」成了奢侈的事，為了激發生育，北市府多撒一點補助，也算合理，只是，台灣總新生兒數持續創新低，去年龍寶寶比虎寶寶更少，過去政府砸錢搶救生育率，被詬病在大撒幣，搶救生育卻還是無效，政府也喊過0到6歲國家一起養、育兒津貼加倍等，卻挨批沒對症下藥，少子化現象一直未解。

蔣萬安想達成讓年輕人敢生、敢養目標，所成立的人口政策辦公室要趕緊對症下藥，不能只求短線達標，否則一下回升250萬，一下又跌破，只成為「遷戶口比賽」的假象。