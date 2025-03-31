買房子、生孩子 年輕人被迫2選1

台北生養成本高，年輕父母想落地生根不容易，紛紛感歎保母費很貴，公托也很難排，沒有長輩後援根本不敢生，且中央、地方祭出的幼兒補助都只到6歲，孩子上小學後，負擔反而愈來愈沉重，「生了孩子，就得放棄在北市買房念頭」。

36歲上班族張小姐結婚3年，她與在金融業上班的丈夫工時長，無法全時照顧孩子，女兒一出生就只能往苗栗老家送，交給爸媽帶，變成不折不扣「假日父母」，直到去年女兒兩歲可上幼幼班才送回台北自己帶。

「女兒比別的小小孩會察顏觀色，一個眼色，馬上就乖。」張小姐嘆，孩子從小祖父母、外祖父母各半個月輪流帶，台北、苗栗每兩周來回奔波，適應不同環境，真的很辛苦，還好孩子沒生過大病，否則這麼遠，真的會慌。

「這就是北漂夫妻的無奈。」張說，誰不想孩子在自己身邊，但台北保母費這麼貴，她還算幸運，很多朋友因沒長輩後援，根本不敢生，現在大家幾乎都是雙薪家庭，建議政府要祭出「職場彈性請假」制度，讓年輕爸媽能及時照顧孩子。

住北市社會住宅的何太太是二寶媽，大寶剛上小學，二寶上幼兒園，原本以為孩子大了可以負擔小一點，未料「隱藏性花費」愈多。

她說，中央、地方的幼兒補助，只補助到6歲，現在大寶上小學，才發現國小低年級只有半天班，他們是雙薪家庭，一定要送安親班，1個月至少1萬元，加才藝花費更大，未來二寶也上小學，負擔會愈來愈重，建議政府育兒補助也要顧到國小。

「買房子跟養小孩只能二擇一。」何太太無奈說，何嘗不想要有自己的家，但台北市房價實在太高，生了孩子就是得放棄在台北買房念頭。