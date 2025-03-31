六都施政人口篇／北市新生兒成長 人口外流難逆轉

2026選戰在即，近幾年地方首長施政是否讓民眾有感，聯合報透過數據，檢視6都首長各項政策承諾與施政具體成果。其中，人口成長往往是各城市施政良窳指標之一，新北、台中、高雄難敵嚴峻少子化，近5年新生兒數連年下滑，桃園雖蟬聯6都出生率最高，去年新生兒仍少了逾2成，僅北市近2年止跌回升。今起一連6天，以系列方式檢視6都市長任內作為。

台北市長蔣萬安上任後祭出生育獎勵等政策，總人口一度回升到250萬，但去年又再跌破，北市府坦言，人口減少與北市居住成本高有關，但新生兒人數逆勢成長，生育率也突破1，今年仍有信心成為6都中唯一新生兒人數正成長的城市。

蔣萬安祭出生育獎勵金加碼，第一胎的2萬元翻倍到4萬元，臨時托育據點從上任前11處增加到今年23處，還提供幸福住宅、好孕專車等政策，並兌現選前承諾成立人口對策委員會，蔣多次表示會持續努力讓年輕人願意生、敢生、養得起。

祭出生育獎勵金等政策後，民政局統計，2022年出生人數為1萬4528人、2023年1萬6027人、去年1萬7122人等，新生兒人數正成長。

但「脫北潮」依舊難止，北市總人口數2020年260萬2418人，2022年受疫情、除戶籍影響，跌破250萬，2023年回升到251萬，去年又下跌到249萬；人口淨遷徙從2019年起至今遷入人口都是「負成長」。民政局表示，北市因居住成本及生活物價高，壓力的確比較大。

另外，公共托育也供不應求，北市公辦民營托嬰中心共28家、社區公共托育家園59家，可收托1912名嬰幼兒，但截至今年3月13日，候補多達4427人，成許多年輕爸媽的苦惱。

社會局表示，公托今年將增5處，共可增96名收托名額，但考量量能問題，無法滿足全部家長，將透過準公托計畫、居家托育服務中心媒合保母等服務，讓家長多元選擇。

台大社會系退休教授薛承泰認為，政府為催生撒下的經濟誘因是「必要條件」，但台灣生育率已經低於1.3防線，變成「超低生育率」慣性，即便政府不斷加碼，效果都已疲乏，建議蔣萬安要從就業、經濟、生養育環境等，全面改善大環境，年輕人才敢婚、敢生。

「北市最大人口問題還是『脫北潮』。」台南大學行政管理系教授王光旭肯定蔣萬安是6都唯一有人口對策委員會的直轄市，加大力道鼓勵生養更好，但高房價、物價的確很難短時間解決。

台灣大學生物產業傳播暨發展學系副教授陳玉華認為，脫北潮隨交通便利是必然趨勢，北北基桃是共同生活圈，可共創「優生」環境，否則會變成永遠都在搶人。

北市議員詹為元說，很多台北二代、三代無力買房，被迫遷到外縣市，建議蔣萬安在首筆頭期款多給協助，或優惠利率補貼，增加「根留北市」誘因。議員黃瀞瑩認為，要讓年輕人設籍北市，租屋政策就應更透明。