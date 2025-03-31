聽新聞
0:00 / 0:00

永和大陳都更案 最後基地昨簽約

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北市永和大陳地區都更完成最後一塊拼圖，新北住都中心昨與遠雄簽約。記者劉懿萱／攝影
新北市永和大陳地區都更完成最後一塊拼圖，新北住都中心昨與遠雄簽約。記者劉懿萱／攝影

新北大陳社區自永和中正橋頭起，面積達2.6萬坪，產權複雜，所有權人分布全台各地，堪稱史上最難整合都更案，單元1被視為最後一塊基地，歷經流標，今年3月招商成功，昨天簽約。遠雄將投資約190億，蓋3棟地上39層、地下6層建物，也規畫幼兒園、公托中心及社宅等公益性設施。

隨著單元2由勝治機構2020年興建完工，單元3、4由皇翔建設標下，單元5為茂德機構主導，單元6、7是在地建設漢皇集團獲選最優申請人，單元1被視為當地都更最後一塊拼圖。

新北市府秘書長邱敬斌昨見證住都中心與遠雄簽約。邱說，單元1順利招商，代表大陳7個單元全部完成都更，單元3即將施工、單元4整合規畫中，單元5、7審議中，單元6預計下半年拆除動工。

新北市議員金瑞龍說，永和大陳都更案是公辦都更表率，除納入托育、長照站、社宅規畫，永和人口愈來愈多，建議在大陳社區內設置社區型體健設施，因周邊道路維持原有路幅，市府應謹慎評估、盤整交通規畫。

市議員許昭興指出，大陳社區一整排都更單元未來10年變成新的街廓，地下約有7000個停車位，但周邊道路狹小，恐不足以應付交通量能。許也點出，公共設施包含幼兒園、社宅等留設不太夠，鄰近頂溪國小額滿、永平國小接近滿班，孩子難就近就學。此外，許提及，大陳都更案市府回分不少房舍，7個單元分回的房子全賣掉金額預估破百億，她主張市府應成立相關基金，讓獲利回到永和，改善地方道路及更新設備等。

立委林德福說，大陳社區不只是一個都市更新案，更是對永和人公共安全的承諾，過程中有許多人的努力。

永和 都更

延伸閱讀

新北退場人行地下道大變身！永和4處改當滯洪池發揮防災新價值

城中城災民亟盼社宅卻停工 都發局：可優先申請其他社宅

號稱全台2個「第一」七賢安居社宅停工 統包金曝4月重招標

新北永和大陳都更單元6發布實施 最快年底動工

相關新聞

環狀線南環段動工 沿線商家憂影響生計

環狀線南環段最後一個區段CF670標（新店政大段）經歷6度流標，昨天動工，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜出席見證，強調這...

搭世壯運熱潮 新北推瑞芳觀光公車

5月雙北世壯運將有大量國內外選手湧入新北，把握城市行銷機會，新北市交通局攜手台北客運推出177路線瑞芳觀光公車，從板橋出...

永和大陳都更案 最後基地昨簽約

新北大陳社區自永和中正橋頭起，面積達2.6萬坪，產權複雜，所有權人分布全台各地，堪稱史上最難整合都更案，單元1被視為最後...

六都施政人口篇／北市新生兒成長 人口外流難逆轉

2026選戰在即，近幾年地方首長施政是否讓民眾有感，聯合報透過數據，檢視6都首長各項政策承諾與施政具體成果。其中，人口成...

買房子、生孩子 年輕人被迫2選1

台北生養成本高，年輕父母想落地生根不容易，紛紛感歎保母費很貴，公托也很難排，沒有長輩後援根本不敢生，且中央、地方祭出的幼...

觀察站／解決脫北潮 人口政策須更健全

台北市長蔣萬安透過政策加碼，北市生育率逆勢成長突破1，也就是婦女一生中生育子女總數不再是負數，在生養成本「雙高」的首都並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。