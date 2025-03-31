永和大陳都更案 最後基地昨簽約

新北大陳社區自永和中正橋頭起，面積達2.6萬坪，產權複雜，所有權人分布全台各地，堪稱史上最難整合都更案，單元1被視為最後一塊基地，歷經流標，今年3月招商成功，昨天簽約。遠雄將投資約190億，蓋3棟地上39層、地下6層建物，也規畫幼兒園、公托中心及社宅等公益性設施。

隨著單元2由勝治機構2020年興建完工，單元3、4由皇翔建設標下，單元5為茂德機構主導，單元6、7是在地建設漢皇集團獲選最優申請人，單元1被視為當地都更最後一塊拼圖。

新北市府秘書長邱敬斌昨見證住都中心與遠雄簽約。邱說，單元1順利招商，代表大陳7個單元全部完成都更，單元3即將施工、單元4整合規畫中，單元5、7審議中，單元6預計下半年拆除動工。

新北市議員金瑞龍說，永和大陳都更案是公辦都更表率，除納入托育、長照站、社宅規畫，永和人口愈來愈多，建議在大陳社區內設置社區型體健設施，因周邊道路維持原有路幅，市府應謹慎評估、盤整交通規畫。

市議員許昭興指出，大陳社區一整排都更單元未來10年變成新的街廓，地下約有7000個停車位，但周邊道路狹小，恐不足以應付交通量能。許也點出，公共設施包含幼兒園、社宅等留設不太夠，鄰近頂溪國小額滿、永平國小接近滿班，孩子難就近就學。此外，許提及，大陳都更案市府回分不少房舍，7個單元分回的房子全賣掉金額預估破百億，她主張市府應成立相關基金，讓獲利回到永和，改善地方道路及更新設備等。

立委林德福說，大陳社區不只是一個都市更新案，更是對永和人公共安全的承諾，過程中有許多人的努力。