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搭世壯運熱潮 新北推瑞芳觀光公車

聯合報／ 記者張策王慧瑛／新北報導
新北市規畫推出瑞芳觀光公車，圖為新北深澳鐵道自行車，沿線浪漫有趣。記者王慧瑛／攝影
新北市規畫推出瑞芳觀光公車，圖為新北深澳鐵道自行車，沿線浪漫有趣。記者王慧瑛／攝影

5月雙北世壯運將有大量國內外選手湧入新北，把握城市行銷機會，新北市交通局攜手台北客運推出177路線瑞芳觀光公車，從板橋出發，可前往深澳感受鐵道自行車魅力，順遊金瓜石黃金博物館等，飽覽東北角美景。

新北市交通局科長林詩欽說，177路線瑞芳觀光公車預計每周五、周六、周日發車，票價等細節仍在討論，保證物超所值，路線大致定案，標榜「山海結合、低碳環保」，相關資訊預計4月公布。

深澳鐵道自行車沿線充滿驚喜，能感受鄉間寧靜、賞海景吹海風，也會進入一段光雕隧道隧道，擁抱浪漫氛圍。

除前往深澳鐵道自行車，177路線瑞芳觀光公車停靠站點相當豐富，包含海科館、八斗子火車站、深澳漁港、水湳洞、黃金瀑布、九份老街等，對國內外遊客都有吸引力，透過觀光公車一次走遍東北角經典景點，是經濟實惠的遊程。

雙北世壯運也是展現外交成果的舞台，新北陸續締結61個姊妹市及友好城市，數量居全國之冠，市府秘書處國際科近期正邀請各姊妹市及友好城市來訪，增進彼此交流，也提升新北的國際能見度。

公車 黃金博物館

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