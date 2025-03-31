環狀線南環段動工 沿線商家憂影響生計

環狀線南環段最後一個區段CF670標（新店政大段）經歷6度流標，昨天動工，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜出席見證，強調這是串接雙北捷運重要的一塊拼圖。地方憂施工將進入交通黑暗期，要求做好配套。

南環段CF670區段標路線從新北環狀線大坪林站延伸，設4座地下車站、4段全長3114公尺潛盾隧道，車站分別設於文山區行政中心站旁、木柵路二段與興隆路口間、國家考場旁及新北市新店區遠東工業區旁，營造總成本約232億。

路線全長約3.53公里，南環段2031年完工後可轉乘營運中的文湖線動物園站，未來從新店可「一車到底」直達內湖。

蔣萬安說，環狀線8區段標全動工，進入「六線齊發2.0」。地方一則以喜、一則以憂，施工範圍擴及木柵路，道路縮減，里長憂交通黑暗期，店家生計受影響。

華興里長陳峙穎說，地方除捷運工程，永建國小舊址及永建市場改建案也在進行，居民被公共工程包圍，呼籲市府應專案補貼受影響商家，並開說明會。

北捷局第二區工程處長劉安德表示，木柵路一段路幅狹窄，即便將圍籬縮到最窄的10公尺，道路雙向仍只剩各一線車道，已成立交控專案小組。

劉說，該工程有4大挑戰，包含路幅狹窄緊鄰民房、沿線岩層深度淺、3處隧道急轉彎、地下管線密集，動工前期先做管線、地質調查和監測，最快需半年時間才開始架設圍籬，將分站開說明會溝通。

侯友宜表示，南環段CF670標中，新北境內設有1座車站，因潛盾隧道行經路線穿越民宅下方，要求施工團隊務必審慎規畫施工步驟及鄰房保護措施，避免造成鄰損事件。

北市議員王閔生說，文山木柵很多民眾藉由木柵路轉辛亥路往市區，木柵路路幅不寬，尖峰時段易塞，市府務必規畫替代道路、加派人力指揮、調整號誌秒數，也考量居民汽機車停放問題。

北市議員曾獻瑩表示，接下來人行道調整、交維改道等，市府一定要與沿線里長及居民溝通，把施工衝擊降到最低。