快訊

東加群島規模7.3強震！我氣象署發布海嘯消息 嚴密監視中

初選暖身賽？藍議員批新北宣講「人民被當工具」 曝現場座位空一片

還要冷3天！全台濕冷「低溫下探11度」 清明連假天氣曝光

北藝中心履約爭議案遭糾正 北市：過程已報告議會

中央社／ 台北30日電
圖為台北藝術中心。記者蘇健忠／攝影
圖為台北藝術中心。記者蘇健忠／攝影

針對台北表演藝術中心履約爭議案，監察院認為北市府未審慎評估就同意調解成立，錯誤決策造成公帑浪費。台北市文化局表示，此案過程已報告議會，並循預算程序編列經費支付。

台北表演藝術中心於2012年動工、2014年上梁，當時預估2016年可開始試營運，施工單位理成營造卻在2016年倒閉，經重新發包後終於在2022年完工啟用。

由於工程延宕，規劃設計及監造廠商在2021年向市府提出履約爭議調解，經過7次調解會議後，台北市文化局與廠商在2022年12月達成共識，文化局將再支付新台幣2.34億元，並編列於次年度追加預算中。

台北市議會2023年通過追加預算，附帶決議將此案送監察院調查，監察院調查後認為台北市政府主要決策人員未審慎評估就同意調解成立，未尊重專業及分層負責，錯誤決策造成浪費公帑，嚴重違失程度遠高於實際參與的被究責人員，因此糾正台北市府。

台北市文化局表示，已就此案調解過程向議會提出報告，並循預算程序編列經費，在2024年3月支付廠商2.34億元，至於監察院所提糾正意見，將綜整相關局處回復說明後於期限內函復。

北市府 台北表演藝術中心 文化局 監察院

延伸閱讀

北市公園處盤點都市賞櫻秘境 捷運紅線花況正盛

北藝中心履約調解費逾2億 監院指浪費公帑糾正北市府

大罷免潮守住北市5藍委 蔣萬安堅定表態拋這「12字」

網友原價轉讓演唱會票遭指「賣黃牛票」擾民？ 高市文化局：掌握加價證據

相關新聞

不可能任務！南環段全區動工 蔣萬安：「六線齊發的2.0」時代來臨

環狀線南環段CF670區段標（文山至大坪林）因施工困難加上缺工缺料影響，流標6次，去年底才順利決標，今舉行開工典禮，南環...

雙北市長見證南環段開工 侯友宜：未來能從新店一車到底達內湖

新北捷運六線齊發正如火如荼推進，雙北合作的環狀線南北環段已在去年全數決標，其中南環段CF670標（新店政大段）今舉行動土...

北藝中心履約爭議案遭糾正 北市：過程已報告議會

針對台北表演藝術中心履約爭議案，監察院認為北市府未審慎評估就同意調解成立，錯誤決策造成公帑浪費。台北市文化局表示，此案過...

南環段動工！木柵路縮減單線道 在地里長憂「黑暗期」

環狀線南環段CF670區段全長約3.5公里今正式動工，沿線將設置4座地下車站，預計2031年完工。半年後開始分階段架設圍...

世壯運是新北外交成績單 議員籲侯友宜任內多出國交流

新北市陸續締結61個姊妹市與友好城市，是各縣市之冠，5月即將登場的雙北世壯運，成為新北展示外交成果的另一舞台。新北議員建...

捷運南環段開工 雙北市長同台動土

雙北合作的環狀線南北環段已於去年全數決標，其中南環段CF670標今天舉辦開工動土典禮，台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜都表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。