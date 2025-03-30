北藝中心履約爭議案遭糾正 北市：過程已報告議會

針對台北表演藝術中心履約爭議案，監察院認為北市府未審慎評估就同意調解成立，錯誤決策造成公帑浪費。台北市文化局表示，此案過程已報告議會，並循預算程序編列經費支付。

台北表演藝術中心於2012年動工、2014年上梁，當時預估2016年可開始試營運，施工單位理成營造卻在2016年倒閉，經重新發包後終於在2022年完工啟用。

由於工程延宕，規劃設計及監造廠商在2021年向市府提出履約爭議調解，經過7次調解會議後，台北市文化局與廠商在2022年12月達成共識，文化局將再支付新台幣2.34億元，並編列於次年度追加預算中。

台北市議會2023年通過追加預算，附帶決議將此案送監察院調查，監察院調查後認為台北市政府主要決策人員未審慎評估就同意調解成立，未尊重專業及分層負責，錯誤決策造成浪費公帑，嚴重違失程度遠高於實際參與的被究責人員，因此糾正台北市府。

台北市文化局表示，已就此案調解過程向議會提出報告，並循預算程序編列經費，在2024年3月支付廠商2.34億元，至於監察院所提糾正意見，將綜整相關局處回復說明後於期限內函復。