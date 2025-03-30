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北市公園處盤點都市賞櫻秘境 捷運紅線花況正盛

中央社／ 台北30日電
台北市公園處30日表示，捷運芝山、石牌站一帶的櫻花正進入最佳觀賞期，歡迎民眾帶相機、搭乘捷運，把握機會捕捉粉紅美景。（台北市公園處提供）中央社
台北市公園處30日表示，捷運芝山、石牌站一帶的櫻花正進入最佳觀賞期，歡迎民眾帶相機、搭乘捷運，把握機會捕捉粉紅美景。（台北市公園處提供）中央社

賞櫻不用飛日本，台北市公園處今天表示，捷運芝山、石牌站一帶的櫻花正進入最佳觀賞期，且近期天氣打破櫻花休眠，讓花況更為壯觀，鼓勵民眾把握機會欣賞美景。

台北市工務局公園路燈工程管理處發布新聞稿指出，與山區櫻花相比，平地櫻花的開花時間晚約1個月，以常見的富士櫻為例，陽明公園的櫻花早已在2月底抵達花期高峰，但市區的櫻花現正盛開。

公園處表示，二二八和平公園近期就吸引許多旅客捕捉綻放中的富士櫻美景，劍潭國小旁的線形公園及捷運芝山站、石牌站、唭哩岸站沿線數百株櫻花樹也已開滿，預估清明連假會達到花況高峰。

公園處推薦3處賞花秘境，劍潭國小對面的櫻花樹齡較大，花開茂密；捷運石牌站旁可以近距離被櫻花簇擁；捷運石牌站與明德站間的東陽街北側則有高大櫻花樹，可以看見粉紅花瓣如雨飄落。

公園處表示，今年冷空氣南下頻繁，打破櫻花休眠，讓現在的花況更為壯觀，即便天氣陰雨綿綿仍不阻盛況，鼓勵民眾帶上相機、搭乘捷運，捕捉今年最後一波粉紅美景。

捷運 櫻花

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