南環段動工！木柵路縮減單線道 在地里長憂「黑暗期」

環狀線南環段CF670區段全長約3.5公里今正式動工，沿線將設置4座地下車站，預計2031年完工。半年後開始分階段架設圍籬，由於施工範圍擴及木柵路，未來道路縮減，里長憂心將迎來「施工黑暗期」，交通及店家生計恐受影響，因此呼籲市府盡早召開說明會。

南環段共有兩個區段標CF670、CF670A（動物園到政大），CF670A已在2023年開工，而隨著CF670開工，未來整個木柵路將縮減成一個車道，交通上恐有不小考驗，第二區工程處長劉安德表示，因木柵路一段路幅狹窄，即便將圍籬縮到最窄的10公尺，道路雙向仍只剩下各一線車道，目前已成立交控專案小組，由副市長層級督導，處理施工期的交通問題。

劉安德說，該工程面臨4大挑戰，包含路幅狹窄緊鄰民房、沿線岩層深度淺、3處隧道急轉彎、地下管線密集，動工前期先做管線、地質調查和監測，預計最快需半年時間才開始架設圍籬，架設前也會分站舉行說明會與居民溝通，可能先從Y2A和Y5兩個比較單純的站點開始，不會四個站同時設圍籬，施工期間也會加派義交、調整號誌等方式因應。

華興里長陳峙穎表示，該路線動工將衝擊整個木柵路交通，且屆時人行道縮減，特別是離他里內最近的Y4站（近考試院），除捷運工程外，永建國小舊址及永建市場改建案，等同於在地居民被公共工程包圍，商家生計恐也會受影響，呼籲市府應專案處理補貼受影響商家，並提早開在地說明會。

民進黨議員王閔生認為，文山木柵地區很多民眾是藉由木柵路轉辛亥路通往市區，木柵路路幅不寬，上下班尖峰時段容易塞車，未來捷運動工縮減車道，狀況將更嚴峻，市府務必做好完整交通維持計畫，應規畫替代道路、加派人力指揮重要路口、調整號誌秒數，並全盤考量居民未來汽機車停車問題，不能僅由施工廠商承擔，還有居民未來汽機車停車問題，都應全盤想辦法解決。

國民黨議員曾獻瑩表示，捷運工程進入社區後影響的不只是交通，還有居民的日常生活，包含人行道調整、交維改道，市府一定要和沿線里長與居民溝通，並把施工對生活的影響降到最低；國民黨議員楊植斗說，工程延宕好幾年主要是多次流標所致，盼未來重大市政建設在規畫標案更具彈性，吸引更多優質廠商投標，讓民眾早日享受建設成果。