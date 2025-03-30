雙北市長見證南環段開工 侯友宜：未來能從新店一車到底達內湖
新北捷運六線齊發正如火如荼推進，雙北合作的環狀線南北環段已在去年全數決標，其中南環段CF670標（新店政大段）今舉行動土典禮，新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安同台，侯友宜強調，南環段CF670標是串接南北環雙北最重要一塊拼圖，開工後南北環在新北境內全面啟動。
侯友宜說明，捷運南北環完工後，將串聯已通車的新北環狀線及文湖線，形成三環六線中的第一環，今天開工代表雙北合作的環狀線南北環段在新北境內全數動工，南環段CF670區段標，同時也是連接雙北市最後一塊拼圖，路線從新北環狀線大坪林站延伸於新北市境內設置1座車站，穿越景美溪，沿木柵路二段銜接秀明路一段，至台北市文山區文山公園旁設Y2A站止，全長約3.53公里，共4座地下車站、四段全長3114公尺的潛盾隧道，南環段2031年完工後可轉乘營運中的文湖線動物園站，完成新北市推動的三環六線中的第一環，未來還能串聯東環，市民將能從新店「一車到底」直達內湖，不必再繞一大圈。
侯友宜表示，南環段CF670標中，於新北境內設有1座車站，因潛盾隧道行經路線需穿越民宅下方，要求施工團隊於施工前務必審慎規畫施工步驟及做好相關鄰房保護，避免施工過程造成損鄰事件。雙北合作新北市境內工程，由台北捷運局統籌施工推動，但是為了讓工程如期如質完工，新北市政府仍肩負起都市計畫變更、用地取得及交通維持計畫，減少交通衝擊。
新北捷運局長李政安指出，南北環段在新北境內共有4個區段標，除了今天開工的南環段CF670標（新店政大段）外，北環段還有CF680A（五股蘆洲段）、CF680B（蘆洲三重段）及CF680C（北機廠），雙北合作的環狀線南北環段在新北境內全數動工。環狀線南環段CF670區段標，是連接雙北市的最後一塊拼圖，正朝2031年完工目標努力。
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