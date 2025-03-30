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不可能任務！南環段全區動工 蔣萬安：「六線齊發的2.0」時代來臨

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
大台北捷運南環段今天舉行開工典禮，台北市長蔣萬安（前左）與新北市長侯友宜（前右）一起同台祈福動土。記者潘俊宏／攝影
大台北捷運南環段今天舉行開工典禮，台北市長蔣萬安（前左）與新北市長侯友宜（前右）一起同台祈福動土。記者潘俊宏／攝影

環狀線南環段CF670區段標（文山至大坪林）因施工困難加上缺工缺料影響，流標6次，去年底才順利決標，今舉行開工典禮，南環段預計2031年全區完工。雙北市長蔣萬安、侯友宜也到場參與，蔣表示，加上下個月北環段CF690B（故宮到大直）開工，環狀線8個區段標都將正式開工，進入「六線齊發的2.0」時代，交通將更加便捷。

CF670區段標全長共3.5公里，沿線共設4座地下車站（Y2A、Y3、Y4、Y5站）及4段潛盾隧道，車站分別設置於文山區行政中心站旁、木柵路二段與興隆路口間、國家考場旁及新北市新店區遠東工業區旁，橫跨雙北，岩盤深度較淺，隧道有3處急彎段並穿越景美溪，施工難度高。

侯友宜表示，環狀線對新北市特別是大文山地區相當重要，民眾可以從大坪林站到文山區，未來還可以從東環段直接到內湖區，除了這標外，目前新北境內還有北環段CF680A、B、C，從五股到松山機場，目前都已開工，最後一塊拼圖隨著今天開工也正式拼上，期待比照東京、首爾，在2030年達成10萬人口有三座指標車站。

蔣萬安回憶，上任之初他就曾問捷運局長鄭德發，是否能在第一任期過半將南北環8個區段標順利發包動工，當時大家都認為很難「但今天不做，明天就會後悔」最終大家完成不可能任務。加上北環段CF690B故宮到大直預計下月開工，象徵北市已進入繼前市長黃大洲後，捷運「六線齊發的2.0」時代包括北環段、南環段，萬大一期、萬大二期、捷運東延、東環段等，環狀線將成為雙北驕傲。

捷運局說明，預計2031年南北環段將完工，過去因原物料營建成本暴增、缺工缺料影響流標6次，在經過討論調整後，去年底順利決標，預計營造總成本約232億，由中央、雙北市府共同負擔，未來環狀線完工更橫跨雙北14個行政區，有14座轉乘車站可串連，台北都會區所有捷運路線，提高捷運系統可及性與機動性並大幅縮短旅運時間。

環狀線南環段路線示意圖。圖／北市捷運局提供
環狀線南環段路線示意圖。圖／北市捷運局提供

捷運 環狀線

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