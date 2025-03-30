世壯運是新北外交成績單 議員籲侯友宜任內多出國交流

新北市陸續締結61個姊妹市與友好城市，是各縣市之冠，5月即將登場的雙北世壯運，成為新北展示外交成果的另一舞台。新北議員建議市長侯友宜把握任期最後一年多，多赴國外交流。

國民黨市議員劉美芳指出，透過此次世壯運，不僅可以廣邀國外姊妹市參與，也能促進中長期合盟策略的推動。

她舉例台北市透過教育與經濟發展與國外合作，如大學生留學計畫，進而加強城市間的友誼與互動。劉美芳認為，新北市部分園區若能與國外特色經濟產業結合，並由經發局與觀旅局共同規畫，進一步凸顯新北市在觀光領域的強項。她也呼籲侯市長能在畢業前多到國外走走，可以安排拜訪華府、姐妹市等，加強台美連結，將新北的國際合作的餅做大，創造更多互動機會。