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世壯運是新北外交成績單 議員籲侯友宜任內多出國交流
新北市陸續締結61個姊妹市與友好城市，是各縣市之冠，5月即將登場的雙北世壯運，成為新北展示外交成果的另一舞台。新北議員建議市長侯友宜把握任期最後一年多，多赴國外交流。
國民黨市議員劉美芳指出，透過此次世壯運，不僅可以廣邀國外姊妹市參與，也能促進中長期合盟策略的推動。
她舉例台北市透過教育與經濟發展與國外合作，如大學生留學計畫，進而加強城市間的友誼與互動。劉美芳認為，新北市部分園區若能與國外特色經濟產業結合，並由經發局與觀旅局共同規畫，進一步凸顯新北市在觀光領域的強項。她也呼籲侯市長能在畢業前多到國外走走，可以安排拜訪華府、姐妹市等，加強台美連結，將新北的國際合作的餅做大，創造更多互動機會。
民進黨市議員陳永福則強調，利用世壯運提升新北市在國際舞台上的知名度，是政府對外曝光的重要契機。他認為，除了外交策略外，新北市29個區域各具特色也應被充分發掘與推廣，例如文山的包種茶、萬里的螃蟹等，都有助於加強整體競爭力。相關單位應加強預算與資源整合，讓政府政策真正落實於推動城市國際化的各個面向。
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