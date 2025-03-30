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代表總統贈匾三重玉京真法堂 林右昌籲團結守護民主

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
今新北市三重玉京真法堂舉行玄天上帝聖誕暨總統匾書贈匾典禮，民進黨黨部秘書長林右昌（右二）代表總統出席贈匾。記者張策／攝影
今新北市三重玉京真法堂舉行玄天上帝聖誕暨總統匾書贈匾典禮，民進黨黨部秘書長林右昌（右二）代表總統出席贈匾。記者張策／攝影

新北市三重玉京真法堂今舉辦玄天上帝聖誕暨贈匾典禮，民進黨中央黨部秘書長林右昌代表賴清德總統出席，林談及政治情勢，批國民黨立院總召傅崐萁等人破壞國會運作秩序，許多法案缺乏正常討論程序，違反民主原則令人憂心。

林右昌強調，民主政治應建立在公平討論與程序正義之上，而非由某個政黨操控議事、剝奪多數民意發聲空間。

此外，林右昌也說，國民黨近期對民進黨立委發動的罷免行動是「不正當、沒有民意基礎」的惡意攻擊。他提到，立委蘇巧慧、張宏陸的罷免案已通過第一階段連署，對此他感到十分不捨，這種以政黨力量操控罷免的做法，無法獲得人民支持。

林還說，國民黨不是在傾聽民意，而是在利用罷免作為政治鬥爭的工具，這種做法不符合民主精神，也是不公平的。

民進黨今天下午在新北市板橋第二運動場辦大型的政策宣導會，屆時將針對政府施政方針進行說明，也和民眾交流對話。他

新北今天下起毛毛細雨，林右昌說，「現在雖然下著毛毛細雨，希望玄天上帝發揮神威，讓下午活動順利進行，不要再下雨了！」

林還說，民進黨將持續努力捍衛民主、守護台灣，與所有支持者一同面對挑戰，共同為台灣未來努力。

今新北市三重玉京真法堂舉行玄天上帝聖誕暨總統匾書贈匾典禮，民進黨黨部秘書長林右昌（上排中）代表總統出席贈匾。記者張策／攝影
今新北市三重玉京真法堂舉行玄天上帝聖誕暨總統匾書贈匾典禮，民進黨黨部秘書長林右昌（上排中）代表總統出席贈匾。記者張策／攝影
今新北市三重玉京真法堂舉行玄天上帝聖誕暨總統匾書贈匾典禮，民進黨黨部秘書長林右昌（中）代表總統出席贈匾。記者張策／攝影
今新北市三重玉京真法堂舉行玄天上帝聖誕暨總統匾書贈匾典禮，民進黨黨部秘書長林右昌（中）代表總統出席贈匾。記者張策／攝影

林右昌 罷免

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