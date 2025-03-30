捷運南環段開工 雙北市長同台動土

雙北合作的環狀線南北環段已於去年全數決標，其中南環段CF670標今天舉辦開工動土典禮，台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜都表示，很高興突破施工困境，南環段CF670標是串接南北環雙北最重要的一塊拼圖。

蔣市長致詞表示，環狀線第二階段的最後3個區段標皆在去年底決標，其中CF670區段標在市府團隊的努力與交通部的協助下，突破缺工缺料、物料上漲及施工環境不良等種種困境順利決標，使環狀線南環段工程能全面啟動施工，施工過程也會傾聽當地民意，盡量把交通衝降到最低。

侯友宜表示，捷運南北環完工後，將串聯已通車的新北環狀線及文湖線，形成三環六線中的第一環，今日開工代表雙北合作的環狀線南北環段在新北境內全數動工，而今天的開工段同時也是連接雙北市的最後一塊拼圖，路線從新北環狀線大坪林站延伸於本市境內設置1座車站，穿越景美溪，沿木柵路二段銜接秀明路一段，至台北市文山區文山公園旁Y2A站止，全長約3.53公里，共4座地下車站、四段全長3,114公尺的潛盾隧道，南環段2031年完工後可轉乘營運中的文湖線動物園站，完成本市推動三環六線中的第一環，未來還能串聯東環，市民能從新店「一車到底」直達內湖，不必再繞一大圈。