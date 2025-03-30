交通局攜手台北客運 177路線瑞芳觀光公車即將登場

迎接5月雙北世壯運將有大量國內外選手湧入新北，新北市交通局攜手台北客運推出177路線瑞芳觀光公車，從板橋出發，可前往深澳感受鐵道自行車魅力，順遊金瓜石黃金博物館等，飽覽東北角美景。

新北市交通局科長林詩欽表示，177路線瑞芳觀光公車，預計每個周五、周六、周日發車，票價等細節仍在討論中，保證物超所值，路線已大致定案，標榜「山海結合、低碳環保」，票價等相關資訊預計4月對外公布。

大小朋友都愛「深澳鐵道自行車」沿線充滿驚喜，能感受鄉間的寧靜、觀賞海景吹吹海風，也會進入光隧道及星空隧道，擁抱浪漫氛圍。

林詩欽指出，177路線瑞芳觀光公車停靠站點相當豐富，包含海科館、八斗子火車站、深澳漁港、水湳洞、黃金瀑布、九份老街等，對國內遊客都有吸引力，可透過觀光公車串聯東北角經典景點，享受經濟實惠的旅程。

鐵道自行車位於深澳支線－八斗子火車站與深澳火車站之間，早期深澳線在日治時期是一條軌距762公厘的輕便鐵路，俗稱的「五分仔車」，用於載運糖、鹽及煤至港口轉運出海，曾為風光一時之支線，與平溪線並駕齊驅。

隨著礦源脈盡、煤礦減產，全線於1989年停止辦理客、貨運，僅保留瑞芳站至深澳火力發電廠之區間，提供運煤列車行駛，因2007年發電廠停用，運煤需求消失，連帶深澳支線的歷史，因為產業而起，也因產業的消失而停駛，直至2014年因應海科館啟用，深澳支線也隨著復駛，八斗子車站2016年重新啟用。