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交通局攜手台北客運 177路線瑞芳觀光公車即將登場

聯合報／ 記者王慧瑛邱瑞杰／新北即時報導
新北深澳鐵道自行車單趟1.3公里，八斗子車站到深澳車站，兩站皆可為起始站，可自由選擇搭乘單趟或來回。記者王慧瑛／攝影
新北深澳鐵道自行車單趟1.3公里，八斗子車站到深澳車站，兩站皆可為起始站，可自由選擇搭乘單趟或來回。記者王慧瑛／攝影

迎接5月雙北世壯運將有大量國內外選手湧入新北，新北市交通局攜手台北客運推出177路線瑞芳觀光公車，從板橋出發，可前往深澳感受鐵道自行車魅力，順遊金瓜石黃金博物館等，飽覽東北角美景。

新北市交通局科長林詩欽表示，177路線瑞芳觀光公車，預計每個周五、周六、周日發車，票價等細節仍在討論中，保證物超所值，路線已大致定案，標榜「山海結合、低碳環保」，票價等相關資訊預計4月對外公布。

大小朋友都愛「深澳鐵道自行車」沿線充滿驚喜，能感受鄉間的寧靜、觀賞海景吹吹海風，也會進入光隧道及星空隧道，擁抱浪漫氛圍。

林詩欽指出，177路線瑞芳觀光公車停靠站點相當豐富，包含海科館、八斗子火車站、深澳漁港、水湳洞、黃金瀑布、九份老街等，對國內遊客都有吸引力，可透過觀光公車串聯東北角經典景點，享受經濟實惠的旅程。

鐵道自行車位於深澳支線－八斗子火車站與深澳火車站之間，早期深澳線在日治時期是一條軌距762公厘的輕便鐵路，俗稱的「五分仔車」，用於載運糖、鹽及煤至港口轉運出海，曾為風光一時之支線，與平溪線並駕齊驅。

隨著礦源脈盡、煤礦減產，全線於1989年停止辦理客、貨運，僅保留瑞芳站至深澳火力發電廠之區間，提供運煤列車行駛，因2007年發電廠停用，運煤需求消失，連帶深澳支線的歷史，因為產業而起，也因產業的消失而停駛，直至2014年因應海科館啟用，深澳支線也隨著復駛，八斗子車站2016年重新啟用。

鐵軌自行車八斗子段緊鄰著八斗子火車站，八斗子火車站是全台離海邊最近的火車站，加高的月台可以遠眺太平洋，感受海天一色景致，月台橫跨基隆市與新北市，是全台唯一橫跨兩縣市的車站，可以一腳站在新北市，一腳站在基隆；周邊鄰近海洋科學博物館、深澳漁港、潮境公園等景點，鐵軌自行車另一頭深澳段則靠近深澳車站遺址、象鼻岩、深澳漁港，也可延伸至瑞芳、九份等觀光景點。

新北深澳鐵道自行車單趟1.3公里，八斗子車站到深澳車站，兩站皆可為起始站，可自由選擇搭乘單趟或來回。記者王慧瑛／攝影
新北深澳鐵道自行車單趟1.3公里，八斗子車站到深澳車站，兩站皆可為起始站，可自由選擇搭乘單趟或來回。記者王慧瑛／攝影
到新北瑞芳深澳一帶，可享受海鮮的滋味。記者王慧瑛／攝影
到新北瑞芳深澳一帶，可享受海鮮的滋味。記者王慧瑛／攝影
黃金瀑布景致壯麗，，此為177路線瑞芳觀光公車的其中一站。記者王慧瑛／攝影
黃金瀑布景致壯麗，，此為177路線瑞芳觀光公車的其中一站。記者王慧瑛／攝影
新北深澳鐵道自行車單趟1.3公里，八斗子車站到深澳車站，兩站皆可為起始站，可自由選擇搭乘單趟或來回。記者王慧瑛／攝影
新北深澳鐵道自行車單趟1.3公里，八斗子車站到深澳車站，兩站皆可為起始站，可自由選擇搭乘單趟或來回。記者王慧瑛／攝影
到新北瑞芳深澳一帶，可享受海鮮的滋味。記者王慧瑛／攝影
到新北瑞芳深澳一帶，可享受海鮮的滋味。記者王慧瑛／攝影
新北黃金博物館人氣不墜，此為177路線瑞芳觀光公車的其中一站。記者王慧瑛／攝影
新北黃金博物館人氣不墜，此為177路線瑞芳觀光公車的其中一站。記者王慧瑛／攝影
新北深澳鐵道自行車單趟1.3公里，八斗子車站到深澳車站，兩站皆可為起始站，可自由選擇搭乘單趟或來回。記者王慧瑛／攝影
新北深澳鐵道自行車單趟1.3公里，八斗子車站到深澳車站，兩站皆可為起始站，可自由選擇搭乘單趟或來回。記者王慧瑛／攝影
新北深澳鐵道自行車會經過一段光隧道，絢麗的光雕相當別致。王慧瑛／攝影
新北深澳鐵道自行車會經過一段光隧道，絢麗的光雕相當別致。王慧瑛／攝影
新北深澳鐵道自行車單趟1.3公里，八斗子車站到深澳車站，兩站皆可為起始站，可自由選擇搭乘單趟或來回。記者王慧瑛／攝影
新北深澳鐵道自行車單趟1.3公里，八斗子車站到深澳車站，兩站皆可為起始站，可自由選擇搭乘單趟或來回。記者王慧瑛／攝影

火車站 瑞芳

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