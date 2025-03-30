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汐科站連通橋外觀鏽蝕有人憂心 台鐵說是飾板 安全無虞

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
台鐵新北市汐科火車站南站出口遠雄廣連通橋鏽蝕，立委廖先翔勘查時，台鐵表示只是飾板生鏽，安全無虞。廖先翔建議拆除，以免民眾看了擔心，也有助檢視結構安全。圖／廖先翔提供
台鐵新北市汐科火車站南站出口遠雄廣連通橋鏽蝕，立委廖先翔勘查時，台鐵表示只是飾板生鏽，安全無虞。廖先翔建議拆除，以免民眾看了擔心，也有助檢視結構安全。圖／廖先翔提供

台鐵新北市汐科火車站南站出口，通往東方科學園區、遠雄廣場的連通橋鏽蝕，有人擔心危害安全。立委廖先翔勘查時，台鐵表示只是飾板生鏽，安全無虞。廖先翔說，飾板鏽蝕等於失去功用，建議拆除，這樣也有助檢視結構安全。

廖先翔今天表示，先前接獲民眾反應，汐科站南站與園區的行人連通橋鋼構鏽蝕嚴重，27日邀集台鐵相關單位人員前往會勘，釐清問題所在，化解民眾疑慮。

台鐵人員表示，民眾所指嚴重鏽蝕的鋼板是裝飾板，並不具載重功能，所以對連通橋的安全沒有影響。實際具有載重功能的鋼梁，位在橋體下方，查看發現有部分鏽點，但並不嚴重，台鐵先前已有請技師評估過汐科5座橋樑，現況都安全。

廖先翔認為，橋梁安全最重要，請台鐵把關，但是可以改善的地方還是要改善，以裝飾板來說，既然鏽蝕嚴重，就也不適合繼續擺著，不僅影響觀瞻，容易讓民眾看了擔心，也有掉落軌道的可能性，建議台鐵研議拆除裝飾板。

廖先翔說，把裝飾板拆除後，連通橋的讓主要支撐結構會顯露出來，將來做安全檢視更加一目了然。主結構有部分斑點的問題，請台鐵除鏽重新上漆，避免鏽點擴大，確保長期安全，讓大家擁有更安全、舒適的通行環境。

台鐵 廖先翔

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