新北推50處螢光秘境 樹林這處是里長心血結晶

春夏交替之際，夜空中閃爍著點點螢光，新北市農業局精選50處賞螢秘境，推出「賞螢全攻略」提供詳盡的賞螢資訊，邀民眾共探螢光秘境。今年賞螢季從4月持續至6月，50處賞螢秘境涵蓋山林步道、農場園區及社區綠地，民眾可近距離欣賞螢火蟲的夢幻舞姿。

新北市農業局致力輔導轄內農友推行友善耕作，兼顧健康及生態保育，也有助於營造適合螢火蟲棲息和繁衍的環境。除自然步道與山林賞螢秘境，新北市多處農場與生態園區也規畫夜間生態導覽活動。

例如雙溪平林休閒農場，以「自然、健康、知性」為宗旨，堅持不過度開發、不使用農藥、除草劑及化學肥料，採用自然工法於園區內設置水生植物區、種植原生種的水生植物，使各種水生螢火蟲能夠在此生存繁衍，每年4、5月晚間有為數可觀的黃緣螢、黑翅螢、紅胸黑翅螢等螢火蟲翩翩飛舞，今年4月7日至5月10日推出套裝行程，包含DIY、風味餐、導覽等，每人收費550元，讓遊客感受生態農業與螢火蟲復育成果。

新北市樹林區光興里螢火蟲季也將在4月4日展開，邀請民眾一同走入都市叢林中的秘境，欣賞萬千螢火在夜空中舞動，聆聽青蛙與蟬的夏夜交響樂。今年當地螢火蟲極大期預估落在4月10日至4月底，園區開放時間為4月4日至5月10日每周四、五、六、日，晚間6時至8時30分，可於開放時間內免費自由入園。

樹林區公所表示，每年4至5月是螢火蟲的季節，光興里里長何明峰緣自2020年起在里內打造一片百坪螢火蟲生態園區，經整地、養地、野放螢火蟲幼蟲，以及里長和志工們細心照料下，復育成果斐然，目前螢火蟲數量已達上千隻。

今年，龍華科技大學再挹注800隻螢火蟲幼蟲，供幼兒園師生參與體驗野放，生態教育意義深遠。誠摯歡迎大家循螢光足跡來到樹林，感受自然之美，並體驗在地人文風情。

新北市農業局提醒，螢火蟲喜歡溫暖乾淨無光害的環境，螢火蟲季期間，賞螢遊客應留意環境衛生，並配合夜間燈火管制，謹記不喧嘩、不捕捉、不以燈光直射螢火蟲，以及沒有光害的「三不一沒有」原則，也要避免踩踏草地、泥地，盡量走在步道上，選定地點即可關閉照明，定點觀賞夜間精靈飛舞。

部分賞螢地點為免費自由參觀，如汐止的新山夢湖步道、坪林的九芎根親水公園等，也有許多位於校園內，夜間前往賞螢的民眾請務必留意自身安全，並遵守相關規定。參加導覽行程的民眾也務必聽從導覽人員指示。