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新北締結61個姊妹市、友好城市 5月世壯運成外交成績單

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
秘書處長饒慶鈺表示，外國人通常對「台北」的認識遠高於「新北」，強調新北市致力於形塑「永續之都」的國際形象。記者張策／攝影
秘書處長饒慶鈺表示，外國人通常對「台北」的認識遠高於「新北」，強調新北市致力於形塑「永續之都」的國際形象。記者張策／攝影

新北市目前與全球共61 個姊妹市及友好城市，數量居全國之冠，遠超過台北市約50個的規模。隨著國際交流日益頻繁，新北市政府今年來接待外賓的頻率明顯增加，市長侯友宜 4 月將前往日本訪問，任期進入最後一年多，也不排除安排訪美行程，藉此強化國際連結。

5 月即將在雙北舉行的世界壯年運動會，將成為新北市展現國際外交成果的重要舞台。市府秘書處國際科近期正積極邀請各國姊妹市及友好城市來訪，希望透過大型賽事深化雙邊關係，並提升新北的國際能見度。

秘書處長饒慶鈺表示，新北市雖然擁有眾多國際夥伴，但外國人通常對「台北」的認識遠高於「新北」。侯友宜在接待外賓時，經常以「荷包蛋的蛋黃與蛋白」來形容雙北關係，強調新北市包圍台北市的地理特性，並致力於形塑「永續之都」的國際形象，對應聯合國 17 項永續發展目標（SDGs）。

饒慶鈺表示，新北市不僅著重數量，更希望與國際夥伴建立實質合作，而「永續發展」正是新北與各國城市對話的核心。新北市自 2019 年起 便以「永續之都」為發展目標，成為台灣第一個完成 「永續發展目標地方自願檢視報告（VLR）」 的城市。侯友宜上任第一年即宣布推動，並以英文為主，搭配中文版，向世界展現新北的決心。

為了強化國際辨識度，新北市的永續標誌以聯合國 17 項永續發展目標（SDGs） 的顏色組成八朵花瓣、八個人（寓意「發」），中間橘色核心象徵永續精神，代表新北在全球永續發展中的核心定位。饒慶鈺強調，這不只是城市願景，更是新北透過國際合作落實永續發展的承諾。

饒慶鈺表示，饒慶鈺表示，新北市不僅著重數量，更希望與國際夥伴建立實質合作，而「永續發展」正是新北與各國城市對話的核心。記者張策／攝影
饒慶鈺表示，饒慶鈺表示，新北市不僅著重數量，更希望與國際夥伴建立實質合作，而「永續發展」正是新北與各國城市對話的核心。記者張策／攝影
饒慶鈺表示，新北市成為台灣第一個完成 「永續發展目標地方自願檢視報告（VLR）」 的城市。記者張策／攝影
饒慶鈺表示，新北市成為台灣第一個完成 「永續發展目標地方自願檢視報告（VLR）」 的城市。記者張策／攝影

侯友宜 永續

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