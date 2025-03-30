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戲劇獎蔣萬安指示明年放寬條件 沒沒無聞新人也可參賽

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
「台北戲劇獎」首屆涵括作品獎、個人獎及特別貢獻獎等共設立11個獎項、13個名額，總獎金高達270萬元。圖／北市文化局提供、林育全攝
「台北戲劇獎」首屆涵括作品獎、個人獎及特別貢獻獎等共設立11個獎項、13個名額，總獎金高達270萬元。圖／北市文化局提供、林育全攝

台北戲劇獎7月登場，為讓更多新人參賽，市長蔣萬安日前市政會議指示文化局，研議明年第二屆放寬參賽資格，針對沒知名度的表演團體也可以參賽，不必限定非得在公有房地的劇場演出、或至少要正式售票三場次以上，扶植無知名度的新劇團。

另，蔣萬安也請文化局研議推動「影視小說劇本獎」，找出會說故事的人，協助發展更多更好的影視作品。

全民大劇團前製作人陳世軍認為，新血很重要，劇場界新血蠻多人，也很有活力，不過知名度與通路都不多，給很多資源很棒，但是否放在獎項，應該就是針對年輕人，如金曲金鐘有很多獎項類別，可以有很多類別，才不會讓新人必須跟大團比；至於劇本獎，陳也開玩笑說，接下來對手應該就是AI了。

提到台灣的戲場產業，陳也認為，市長蔣萬安、文化局長蔡詩萍都很認真積極，也跟很多團隊合作，他認為或許還可以多與國外交流，且將台灣的通路打出去，因台灣很多劇團很適合到國外演出，如果有政府的協助，讓台灣的劇團可以有出台灣，將可以因更多刺激讓產業更好。

蔣萬安日前市政會議表示，他很期待今人7月7日登場的第一屆台北戲劇獎，希望藉由這一次的規畫，看看明年第二屆怎麼樣可以透過第一屆的經驗做適度修正，讓它辦得更加精彩。他也指示文化局思考，或許不必限定非得在公有房地劇場演出、或至少正式售票三場次以上，才有參賽資格，因為有很多還沒有知名度的表演團體，可能只要有人願意進場看表演就好，「只求被看見」。

蔣也透露，其實每一段時間，就有朋友傳訊息告訴他，某個時間某個戲院會有一個首映，邀請他可否去支持，通常會出自一個可能還不知名的年輕導演，市府可以思考放寬資格，對這些還沒有辦法有一定規模售票的團體演出者，可以設一個獎項，至少讓他覺得有被看到、有被重視。

蔣萬安也提到去年到首爾參訪到經驗，去看了首爾的戲劇一條街，「非常震撼、也驚豔」，包括韓流，台灣影劇表演產業確實應該要急起直追。一方面就是資金，希望能夠引導企業資金投入表演藝術影視產業，有錢才能吸引人才，才能夠提升製作拍攝設備技術等；第二是人才的培育，地方政府能扮演的角色，就好比文化局規畫的台北戲劇獎，相信一定有相當正向鼓勵的作用。例如他看到新北市之前推出紀錄片競賽，就是一個很好的做法，活動也確實發掘很多年輕的新銳導演。

蔣萬安也指示文化局研議辦影視小說劇本獎，找出很會說故事的人，再將故事拍成好的影視作品。蔣說，台灣有很多文學獎，台北市目前也有台北文學獎，希望當中能增加影視小說劇本獎獎項，並提高獎金，並且積極為得獎的作品媒合，改拍成電影、影集，為台灣的影視產業盡份力，透過獎項，好的劇本、能夠說故事的人，由市府媒合轉拍成影集、電影，鼓勵影視產業。

影視 文化局 蔣萬安

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