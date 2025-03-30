快訊

北捷聽得到上帝美聲..波伽利獻聲 乘客上車呼驚喜！

聽新聞
0:00 / 0:00

北捷聽得到上帝美聲..波伽利獻聲 乘客上車呼驚喜！

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
知名男高音安德烈．波伽利（Andrea Bocelli）4日台北大巨蛋開唱，即日起至4月3日，波伽利將在北捷高運量車站「獻聲」，讓許多乘客大呼驚喜。本報資料照片
知名男高音安德烈．波伽利（Andrea Bocelli）4日台北大巨蛋開唱，即日起至4月3日，波伽利將在北捷高運量車站「獻聲」，讓許多乘客大呼驚喜。本報資料照片

「如果上帝會歌唱，祂的歌聲一定就像波伽利。」西洋天后席琳狄翁曾讚譽義大利知名男高音安德烈．波伽利（Andrea Bocelli）美聲，這位享譽國際音樂大師將於4月4日台北大巨蛋開唱，即日起至4月3日，波伽利將在北捷高運量車站「獻聲」，讓許多乘客大呼驚喜。

北捷在這幾天每天8至9時、12至13時及22至23時三個時段，在高運量車站播放波伽利的「Time To Say Goodbye」，有網友在臉書貼文驚呼「昨晚也被驚喜到！不少人駐足聽，錄影錄音」、還有網友說，很多人車到了都不上車...（聽美聲）」。

北市觀光傳播局表示，市長蔣萬安上任以來，積極促成包含大巨蛋在內的大型場館辦理各項藝文展演，統計2024年北市代表性大型場地，共舉辦超過530場演唱會、近200萬人參與；2025年北市演唱會亦熱潮持續發燒，除接連登上台北小巨蛋的YOASOBI、米津玄師，3月更首次有韓星泰妍於大巨蛋初登場，引發全台歌迷轟動，可見臺北已成為國際巨星巡演的必經站點。

本次萬眾歌迷引頸期盼的「跨界天王」安德烈．波伽利台北大巨蛋演唱會，為睽違10年再次來台演唱，觀傳局也攜手3家北投溫泉飯店推出住房優惠專案。

觀傳局補充，接下來一整年，北市演唱會熱潮將持續發燒，韓流天王G-Dragon權志龍驚喜宣布將在7月12日、13日登上台北小巨蛋，還有ONEW、張學友、JJ林俊傑、江蕙、莎拉·布萊曼（Sarah Brightman）、YUURI，邀請全國歌迷共襄盛舉，安排一場臺北演唱會之旅，感受這座城市獨特的文化藝術魅力。

「跨界天王波伽利 Andrea Bocelli Live in Taipei Dome」演唱會恰逢連續假期，北捷也邀請大家搭乘捷運前往國父紀念館站，免去尋找停車位煩惱，輕鬆抵達臺北大巨蛋，細細品味享受這場國際級的精采盛會。

知名男高音安德烈．波伽利（Andrea Bocelli）4月4日台北大巨蛋開唱。北市府提供
知名男高音安德烈．波伽利（Andrea Bocelli）4月4日台北大巨蛋開唱。北市府提供

北市 大巨蛋 演唱會

延伸閱讀

中職／大巨蛋兄弟吞36顆蛋 平野惠一明天再談被完封

北捷首度封街辦活動 日本人直呼「走起來很安全」

北捷中山站旁封街車流暢 里長評通行證意義不大

波伽利「獻聲」台北捷運 每天這3個時段搭捷運聽得到

相關新聞

議員：北市救援系統安裝 僅占獨老7%

資深藝人張振寰本月中獨自陳屍家中數天才被發現，凸顯獨居老人問題。議員指出，北市緊急救援系統只給列冊獨老安裝，導致實際安裝...

北捷聽得到上帝美聲..波伽利獻聲 乘客上車呼驚喜！

「如果上帝會歌唱，祂的歌聲一定就像波伽利。」西洋天后席琳狄翁曾讚譽義大利知名男高音安德烈．波伽利（Andrea Boce...

紓解車潮 淡江大橋將推智慧交通

淡江大橋預計明年3月通車，淡水沙崙路、中正路將湧入大量車潮。新北交通局推動「淡水八里區聯網智慧交通計畫」，研擬在公車裝車...

新北國際教博會 美日5國來搶人

「新北在地幸福學國際教育博覽會」昨在新北市民廣場開幕，現場設138攤，除了67所大專院校、60所高中職參展，還有美日澳紐...

廣角鏡／中山商圈封街 變成「徒步區」

北捷首度在中山商圈封街交管2.5小時，作為行人徒步區，現場人潮聚集遊行，宛如小型嘉年華會，民眾悠閒漫步其中，偶有住戶、商...

中山商圈封街交管...車卡行穿線仍未解 交工處加裝「加強取締」標誌

台北市中山商圈平日人潮就多，假日更甚，昨天（29日）中山線形公園兩側巷口舉辦活動封街2.5小時，由於日前才因北捷中山站1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。