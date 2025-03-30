北捷聽得到上帝美聲..波伽利獻聲 乘客上車呼驚喜！

「如果上帝會歌唱，祂的歌聲一定就像波伽利。」西洋天后席琳狄翁曾讚譽義大利知名男高音安德烈．波伽利（Andrea Bocelli）美聲，這位享譽國際音樂大師將於4月4日台北大巨蛋開唱，即日起至4月3日，波伽利將在北捷高運量車站「獻聲」，讓許多乘客大呼驚喜。

北捷在這幾天每天8至9時、12至13時及22至23時三個時段，在高運量車站播放波伽利的「Time To Say Goodbye」，有網友在臉書貼文驚呼「昨晚也被驚喜到！不少人駐足聽，錄影錄音」、還有網友說，很多人車到了都不上車...（聽美聲）」。

北市觀光傳播局表示，市長蔣萬安上任以來，積極促成包含大巨蛋在內的大型場館辦理各項藝文展演，統計2024年北市代表性大型場地，共舉辦超過530場演唱會、近200萬人參與；2025年北市演唱會亦熱潮持續發燒，除接連登上台北小巨蛋的YOASOBI、米津玄師，3月更首次有韓星泰妍於大巨蛋初登場，引發全台歌迷轟動，可見臺北已成為國際巨星巡演的必經站點。

本次萬眾歌迷引頸期盼的「跨界天王」安德烈．波伽利台北大巨蛋演唱會，為睽違10年再次來台演唱，觀傳局也攜手3家北投溫泉飯店推出住房優惠專案。

觀傳局補充，接下來一整年，北市演唱會熱潮將持續發燒，韓流天王G-Dragon權志龍驚喜宣布將在7月12日、13日登上台北小巨蛋，還有ONEW、張學友、JJ林俊傑、江蕙、莎拉·布萊曼（Sarah Brightman）、YUURI，邀請全國歌迷共襄盛舉，安排一場臺北演唱會之旅，感受這座城市獨特的文化藝術魅力。