中山商圈封街交管...車卡行穿線仍未解 交工處加裝「加強取締」標誌

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
台北市中山商圈平日人潮就多，假日更甚。記者翁至成／攝影
台北市中山商圈平日人潮就多，假日更甚。記者翁至成／攝影

台北市中山商圈平日人潮就多，假日更甚，昨天（29日）中山線形公園兩側巷口舉辦活動封街2.5小時，由於日前才因北捷中山站1號和4號出口前的20公尺行穿線以及兩邊行穿線的塗銷又恢復，釀動線不順暢，人車爭道，轄區警方不敢大意，動員包含義交逾20人交管。

照理說，封街少了巷口車輛，又有交管，交通應更順暢，孰料記者發現，仍不斷有駕駛人「卡在行穿線上」，顯然路口還有地方待精進；另外，南京西路東西向的路牌旁，昨天起裝上「道路淨空、加強取締」的紅色標誌，對此，警方說勸導期間不會開罰。

為了打造行人友善空間，台北市長蔣萬安研議把「心中山線型公園」設置成行人徒步區，去年指示台北捷運公司找一天封街評估，北捷選定今年3月29日舉辦「心中山新生活」活動，短暫把南京西路23巷、25巷封街2.5小時。

記者觀察，明明封街後少了巷口轉彎車輛，號誌時間更單純，人車動線應更順暢，但南京西路東西向的駕駛人反而疑在駕駛習慣、公車站牌動線欠佳、緩衝秒數不足等情況下，車輛卡在行穿線上的情況更嚴重；對此，轄區警方證實，期間不斷請交控中心協助調整東西車行綠燈秒數，才舒緩。

記者還發現，南京西路東西向的路牌旁，分別裝上「道路淨空、加強取締」紅色標誌，經詢問交工處得知，不少駕駛人仍未保有路口淨空習慣，評估後29日裝上紅色標誌禁止牌面，希望能減緩警方疏導壓力。

不過，該處路口人、車爭道仍未完全化解，尚待路口軟硬體等設備更精進調整，但牌面卻寫「加強取締」，對此，轄區警方回應，因道路標線及號誌剛調整，為了避免爭議，目前以疏導及勸導為主。

據了解，「道路淨空、加強取締」並非制式牌面，交工處是依據道路交通標誌標線號誌設置規則設置，先前也在其他路口裝設，像是台北市信義路三段與仁愛路三段24巷口，有黃底白字的直式「道路淨空、加強取締」警告牌面。

有趣的是，裝設新牌面看似「有作為」，但有員警不以為然，稱現階段要裝設的牌面應該是「提醒、引導車輛要儘速通過路口」，另名員警也認同，納悶問「所以交工處的意思是，這路口大改之後，所有設施都完善了？」隨後苦笑，「加強取締感覺是直接把責任丟給最後端的警察執法」。

交工處29日在南京西路東西向口路牌旁，裝上「道路淨空、加強取締」紅色標誌禁止牌面。記者翁至成／攝影
交工處29日在南京西路東西向口路牌旁，裝上「道路淨空、加強取締」紅色標誌禁止牌面。記者翁至成／攝影
台北捷運公司29日在中山線形公園兩側巷口舉辦活動，封街2.5小時，轄區警方動員包含義交逾20人交管。記者翁至成／攝影
台北捷運公司29日在中山線形公園兩側巷口舉辦活動，封街2.5小時，轄區警方動員包含義交逾20人交管。記者翁至成／攝影
北市中山區南京西路口，仍不斷有駕駛人「卡在行穿線上」，交工處29日掛上「道路淨空、加強取締」標誌，轄區警方稱疏導期間不會開罰。記者翁至成／攝影
北市中山區南京西路口，仍不斷有駕駛人「卡在行穿線上」，交工處29日掛上「道路淨空、加強取締」標誌，轄區警方稱疏導期間不會開罰。記者翁至成／攝影
交工處29日在南京西路東西向口路牌旁，裝上「道路淨空、加強取締」紅色標誌禁止牌面。記者翁至成／攝影
交工處29日在南京西路東西向口路牌旁，裝上「道路淨空、加強取締」紅色標誌禁止牌面。記者翁至成／攝影
北市中山區南京西路口，仍不斷有駕駛人「卡在行穿線上」，交工處29日掛上「道路淨空、加強取締」標誌，轄區警方稱疏導期間不會開罰。記者翁至成／攝影
北市中山區南京西路口，仍不斷有駕駛人「卡在行穿線上」，交工處29日掛上「道路淨空、加強取締」標誌，轄區警方稱疏導期間不會開罰。記者翁至成／攝影

台北捷運 標誌

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