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新北國際教博會 美日5國來搶人
「新北在地幸福學國際教育博覽會」昨在新北市民廣場開幕，現場設138攤，除了67所大專院校、60所高中職參展，還有美日澳紐加5國學校，吸引超過5千名國高中生與家長參加，技職類別攤位詢問度高，不少人希望早日立定目標，習得一技之長。
教育部政務次長葉丙成表示，他過去每年都會替台大新生演講，有不少學生讀了一學期後，哭訴所讀科系並非所想，就算重考還是無所適從，透過博覽會了解各科系職別特色，搭配教育部推動3+2新五專模式專班，可免考試綁定科大，找到未來人生志向。
來自美、日、澳、紐、加五國的教育機構派員提供留學與交換生諮詢，不少大學更祭出獎學金、免學雜費、國際交流補助及企業實習津貼等多元方案。「產學專區」邀企業代表分析未來產業趨勢，「醫護專區」則安排現場互動體驗感受。
國二王姓學生表示對未來相當茫然，不確定要考普通高中還是技職學校，媽媽陪他到場了解，看看各校特色，會再多方詢問。
另外，基隆市政府為深化高中生的AI學習資源，今年再度與美國加州大學柏克萊分校合作，推動AI程式設計課程，透過遠距教學提供學生國際級的學習體驗。吸引219名高中生踴躍報名，篩選出30名正取學員，副市長邱佩琳昨出席開幕式，學生說「程式設計課程很新奇」。
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