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紓解車潮 淡江大橋將推智慧交通

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
淡江大橋預計明年3月通車。本報資料照片
淡江大橋預計明年3月通車。本報資料照片

淡江大橋預計明年3月通車，淡水沙崙路、中正路將湧入大量車潮。新北交通局推動「淡水八里區聯網智慧交通計畫」，研擬在公車裝車載機，搭配路側設施即時通訊，讓司機即時掌握號誌與路況更順暢，每公里行駛速度可快40秒到1分鐘，行人眾多時綠燈可延長，預計4月公告招標。

淡江大橋連接淡水與八里重要交通樞紐，過去因招標問題停滯，中央歷時10年建設，耗資217億，主橋段長920公尺，預計9月閉合八里端、年底完工，完工後會是世界最大跨徑450公尺的單塔不對稱斜張橋。

新北市交通局指出，目前淡江道路主線車流量往淡水每日1.9萬輛車、往八里也是1.9萬輛車，不過淡江大橋通車後到2031年，分別會提升至2.4萬輛車、2.3萬輛車，將加重周邊道路負荷。

交通局簡任技正吳政諺表示，周邊交通車種多元，過去要從板橋到淡水紅毛城，通常會走台64接龍米路、關渡大橋，再從民權東路與台2線前往，淡江大橋通車後，可台64走到底，再走沙崙路、中正路，將衝擊這兩處路段。

吳政諺說，規畫選擇紅26等行經該路段公車裝設車載機，搭配路側設施即時通訊，讓司機掌握號誌與路況，每公里行駛速率可以快40秒到1分鐘以上。另外也有保護行人延長號誌機制，若偵測到行人數量過多，也能延長綠燈秒數，避免危險。

八里 淡水 淡江大橋

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