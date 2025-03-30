議員：北市救援系統安裝 僅占獨老7%

資深藝人張振寰本月中獨自陳屍家中數天才被發現，凸顯獨居老人問題。議員指出，北市緊急救援系統只給列冊獨老安裝，導致實際安裝僅占北市獨老7％。社會局說，部分獨老不願列冊接受服務，將媒合500個社區關懷據點及在地資源，增加獨老關懷訪視頻率。

北市「緊急救援系統」提供列冊獨居長者一組主機與隨身按鈕、人體自動感知器（PIR），並提供每日報平安、不活動偵測、24小時緊急救援守護中心、緊急按鈕通報、生活諮詢及居家訪視等服務。

議員曾獻瑩說，北市統計至今年2月底，65歲以上長者人口數為57萬7310人，再依社會局彙整社區單位接觸獨居長者經驗，約9%長者為獨居，換算下來目前北市應有5萬多位獨居長者，但北市去年僅有3598位獨居長者安裝緊急救援系統，僅占7％。

曾獻瑩指出，緊急救援系統僅限列冊獨居長者可申請安裝，形同排除數萬名未列冊的獨居長者族群，且社會局寄到長輩信箱的老人福利宣導單張，並未提到緊急救援系統，恐有許多長者不知可免費安裝。

獨居老人列冊要件為，65歲以上獨自居住、有子女未居住在同縣市、夫妻同住均滿65歲、同住者不具照顧能力。

社會局表示，若以「列冊」獨居老人統計，至今年2月止計9804人，安裝緊急救援系統人數為3617人，安裝率是36.89%，安裝人數全台第一。執行單位定期依其生理健康、心理狀況、社會關係等指標分級評估，確認服務需求及訂定服務計畫。

社會局指出，按季加強清查新增或遷入的65歲以上單一生活戶，開發獨老個案，但北市仍有部分長者擔心獨居標籤或認為生活尚可自理，要接受列冊服務有難度。

社會局表示，未來在老人福利宣傳單，將加強推廣緊急救援系統安裝及獨老相關服務，並擴大獨老關懷體系，以社區為基礎，增進鄰里互助與社區志工的培養，運用在地多元人力，照顧獨居長者。