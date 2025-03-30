緬甸歸僑協會新北中和華新街點燈祈福 聯合募款賑災送暖

緬甸強震死傷嚴重，緬甸歸僑協會今晚在新北中和區華新街點燈，為緬甸瓦城（Mandalay）災民祈福。緬僑與鄰里鄉親都送上祝福，協會說，將募款並專用全數捐給災民，以賑災送上溫暖。

中華民國緬甸歸僑協會秘書長任自薇接受中央社記者電訪表示，今晚在俗稱「緬甸街」的華新街舉辦點燈祈福，大家在騎樓的桌子擺上蠟燭點燈。

她說，參與的緬僑、忠孝里里長李柏雲、社區民眾，逐一將蠟燭拼成愛心，中間有3面緬甸國旗，眾人一起為緬甸瓦城的受災民眾送上希望，並為逝去的親友祈願安息。

任自薇說，希望透過點燈帶給受難者及家屬心靈慰藉，也盼望台灣社會關注緬甸地震，為無家可歸的災民送上溫暖。

任自薇表示，協會長期與緬甸「曼德勒雲南會館」、「中華曼德勒孔教學校」建立良好關係，第二故鄉緬甸正面臨嚴峻考驗；協會與桃園市金三角文化基金會、緬甸在台校友會、北市雲南同鄉會、緬甸密支那育成學校在台校友會、新北中和華新商圈發展協會，攜手發起募款。

協會說，愛心無國界，賑災款項將「專款專用」，全數捐給災民，確保每筆善款送達最需要的地方，作為庇護與重建希望，也讓災區的災民知道，他們並不孤單。

另外，原先從中國雲南要前往瓦城返鄉探親的華新街緬僑楊萬利，今晚透過訊息告知中央社記者，她目前人在中緬邊界的雲南省瑞麗，並未受困；原去緬甸瓦城的行程卻遇到地震，瓦城機場關閉班機被取消，被迫要更改行程。